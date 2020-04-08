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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 991992993994>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 187
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:31

  холява написав:
  Пенсионер написав:
  холява написав:
Ну , а что может предложить сподвижник Луи Пастера ?
Вакцину,прогрессивный метод лечения , выращенные легкие ?

Я конечно не Пастер, но лично мне реакция Лукашенко на новую разновидность ОРЗ нравится гораздо больше. Я практически и не заметил как переболел этим с позволения сказать ужасно смертельным заболеванием (коронавирус). Во всяком случае грипп переносил значительно хуже.


Ну и что же ?
Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?
Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ?

Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось.
Пенсионер
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:35

  jump написав:Львів вже другий місяць живе в режимі карантину – у колись залюдненому центрі, так само як по всьому місту, зачинені всі ресторації та кав’ярні.

1) не надо было класть все яйца в одну корзинку ! надо было думать про что-то кроме туризма ! привыкли жить только за счет туристов , может хоть теперь одумаются.
2) наконец-то я как львовянин отдохну от этих туристов и забитого бухарями круглосуточно центра , уже толком тошнит от такого количества заведений ...только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм) вот и вся культурная жизнь в культурной столице Украины , можно свободно спокойно погулять центром наслаждаясь тишиной и архитектурой ...
3) очень толстая реклама готеля о котором я до этого "ни сном ни духом" ну открыли молодцы ... но лучше бы новый бордель культурный открыли могли бы сделать во Львове зону для борделей где-то чуть за городом сделать район красных фонарей
4) наконец-то пенсионеров заставили платить в общественном транспорте ! и наконец-то стало ездить свободно , но ждать его долго :) решилась транспортная проблема
короче карантин мне начал нравиться я быстрей добираюсь на работу быстрей домой ( отсутствие пробок) гуляю спокойными тихими улицами ...благодать ...

Если бы не запрет на прогулки в парках ,на который с оглядкой ,но все кладут болт , то изменения от карантина мне в целом нравятся из места для пожрать побухать и места для секс туризма, Львов становиться таки чем-то еще . Я рад что нет туристов :oops: .
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:47

  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300

Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 00:50

  Вкладчик1234 написав:..........
Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам.
Она заменилась маркетингом и торговлей.
Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).

В частности с короной - вроде уже и РНК расшифровали, и прошлый опыт имеют, - но всё никак не могут предложить ничего лучше мытья рук и сидения дома. Лечение - методом тыка от фуфломицинов до ветеринарных препаратов, и лекарств от ВИЧ и малярии. Это научный подход?

Не очень научный.
В другом посте (viewtopic.php?p=4941205#p4941205) я писал:
Толку, что в др. странах (как и у нас) протоколы есть, когда сами врачи признаются, что нет подтверждённых результатов успешного лечения. Т.е. похоже, что пока во всём мире стадия экспериментов на огромных массах людей и лекарства даются, скорее, для того, чтобы врачи не чувствовали свою беспомощность. А там как получится, авось организм выдюжит и выздоровеет. Как в старом анекдоте:
- врач больному - "Ну что лечить будем или сами помрёте?"

Но из того, что наука пока не всё может (да всё никогда и не сможет) можно сделать разные выводы.
Можно не верить в науку и её методы, выводы и предлагаемые решения. Тогда остаётся - молебны и крестные ходы. И поиски виновных - по вкусу - евреи, УПЦ МП, заробитчане, китайцы, американцы, москали. При желании можно и ещё придумать, вплоть до жителей Нубиру.
А можно трезво оценить проблемы человечества и угрозы - те же вирусы, климатические, проблемы нехватки энергии, перенаселения (на мой взгляд, наиболее сложная) - и несколько сократить гонку вооружений, сосредоточив больше сил и средств на их решении. Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.
Можно было бы много писать, вопрос большой и сложный, но здесь не время и не место.
Здесь и сейчас людям важнее вопрос "в/на", куда поставить букву "У" в православной церкви (ПЦУ или УПЦ) и т.п. Вот не знаю, что поставить - :) или :( ?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:02

  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300

Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Простите, по Вашей ссылке "концентрация СО". И не в Чернобыле, а на границе с Беларусью.
Не увидел, где посмотреть радиацию.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 19 кві, 2020 01:09, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:04

  yama написав:
  st512 написав:С такой задымленностью в Киеве и области, проблемы с легкими начнутся у тех у кого их раньше не было. Жаль болеющих нынче Киевлян, дышать просто нечем. Поход в лес пришлось перенести

не турбуйтеся у москалів такі ж проблеми всього 15 секунд з 1,53 хв :mrgreen:
https://youtu.be/pSPcvpp29YY?t=113

Вам от этого легче? :)
"Зато у соседа корова сдохла"?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:08

  ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина :-)
Отличная динамика у глобализации, на самом деле.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:12

  juristkostya написав:
  ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина :-)
Отличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.
Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:27

  juristkostya написав:
  Вкладчик1234 написав:Я не против науки, конечно.
Но в последнее время результаты неубедительны. Такое ощущение, что развитие остановилось. Кроме каких-то коммерческих заказов, да и то на основе прошлых наработок
а что вы знаете о новейших достижениях науки?

Вкладчик отчасти прав. Наука себе развивается и, возможно, достаточно успешно.
Но каких-то прорывов, влияющих на жизнь людей или хотя бы впечатляющих их нет.
Ну что за последние десятилетия - компьютеризация и мобильная связь. Это, скорее, технические, а не научные достижения.
Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:46

  yanyura написав:
  hume написав:https://www.windy.com/uk/-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F-CO-cosc?cosc,52.302,28.806,6,m:e4ZagXM

об.ясните по чернобылю. С недавних пор уровень подскочил до 3500 вместо 300

Извините за офтоп, прпосто ветка более активная

Если вы ощущаете во рту металлический привкус, значит во вдыхаемом воздухе есть Иод-131, т.е. опасность облучения щитовидки, если привкуса нет, вам особо ничего не грозит, кроме вони и дополнительной грязи.


йода нет с июня 1986 года
по ссылке единицы измерения газообразных загрязнителей в ppbv
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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