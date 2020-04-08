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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 991992993994

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 187
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
17%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
30
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
9
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
33
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 01:50

yama ,
только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм)

Вы счас точно о Львове?
Сколько бываю на Западной, в частности во Львове, так именно приболтать на постель очень нелегко (в сравнении с югом Украины,где все просто) .
В городках западной Украины чуть ли не через знакомство с родителями, или хотя бы с датой свадьбы надо.
Налапшать, что она будет, конечно можно, но зачем ради всего лишь секса завираться.
В общем хочу подробностей, где это такая любовь ждёт во Львове. А то через тройку месяцев прилечу к вам. :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:02

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:
  ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина :-)
Отличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.
Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.

....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества :-))))))
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 02:07

  ЛАД написав:Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.

Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".
А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.

Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:42

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.

Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".
А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.

Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию.

Ту же микробиологию обыватель легко оценил бы, если бы, например, вакцину против короны сделали за месяц-два. Ну, пусть три.
А это, в принципе, при другом уровне знаний возможно.
Из физики - создание управляемого термояда = решение энергетических проблем человечества тоже очень подошло бы. Особенно при раскрутке этого вопроса в СМИ.
Это так, 2 примера на вскидку.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 03:44

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.............
Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина :-)
Отличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.
Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.

....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества :-))))))

Согласен.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 04:35

Всего пару слов о текущей ситуации.
Анализировать ничего не буду, это хорошо делает freeze.
Да и нечего особо анализировать. В общем всё то же, всё так же.
Отмечу только пару странностей.
Сильно удивила Испания. 887 новых случаев и 637 смертей. Вторая цифра обычная, а вот такого малого количества новых случаев в апреле не было. Рекорд. При том что обычно 5-8 тыс., лучший результат в апреле был 13 числа - 3.268.
Францию обсуждать вообще не хочу. Их статистика не вызывает ничего кроме удивления. Можно использовать только общие цифры, но не динамику.
Соединенное королевство ничем не удивило - стабильно высокие цифры и смертности, и новых случаев. Удивляет только отсутствием статистики по выздоровевшим.
США показали результаты поменьше обычных, но в пределах статистических отклонений.
Швеция уже третий день показывает больше 600 новых случаев и и пятый больше 100 смертей (кроме 17 числа - 67) - 606 и 111.
Дания вернулась к обычному для неё уровню новых заболевших и смертей 169 и 10.
Германия показала лучший результат апреля - 1945 и 107. Таких низких цифр ещё не было.
Дания и Германия показывают больше выздоровевших, чем новых заболевших.

Хотел бы отметить странности пандемии.
О разнице Чехии и Словакии уже говорили. Словакия, правда, потихоньку растёт, но разница всё равно существенная.
Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница...
Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133.
Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!
Вряд ли в Порте настолько лучше медицина. И это не какие-нибудь викинги. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 05:41

  Пенсионер написав:
  холява написав:[quote="4941209:Пенсионер"
Ну и что же ?
Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?
Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ?

Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось.

И шо, выходит, как из того анекдота - джентельменам верят на слово и тут-то мне масть и пошла.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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