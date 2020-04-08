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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 991992993994 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 187 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 17% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 30 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 9 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 33 Всього голосів : 187 Додано: Нед 19 кві, 2020 01:50 yama ,

только бухать и жрать и шалав снимать ( секс туризм)



Вы счас точно о Львове?

Сколько бываю на Западной, в частности во Львове, так именно приболтать на постель очень нелегко (в сравнении с югом Украины,где все просто) .

В городках западной Украины чуть ли не через знакомство с родителями, или хотя бы с датой свадьбы надо.

Налапшать, что она будет, конечно можно, но зачем ради всего лишь секса завираться.

В общем хочу подробностей, где это такая любовь ждёт во Львове. А то через тройку месяцев прилечу к вам. Вы счас точно о Львове?Сколько бываю на Западной, в частности во Львове, так именно приболтать на постель очень нелегко (в сравнении с югом Украины,где все просто) .В городках западной Украины чуть ли не через знакомство с родителями, или хотя бы с датой свадьбы надо.Налапшать, что она будет, конечно можно, но зачем ради всего лишь секса завираться.В общем хочу подробностей, где это такая любовь ждёт во Львове. А то через тройку месяцев прилечу к вам. Hotab

Повідомлень: 2561 З нами з: 15.02.09 Подякував: 64 раз. Подякували: 955 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 02:02 ЛАД написав: juristkostya написав: ЛАД написав: Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Думаю, человечество сильно запаздывает с глобализацией.

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина

Отличная динамика у глобализации, на самом деле. Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантинаОтличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.

Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем. Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.

....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества ))))) ....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества))))) juristkostya Повідомлень: 2691 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 02:07 ЛАД написав: Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет. Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.

Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".

А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.



Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию. Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию. juristkostya Повідомлень: 2691 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 03:42 juristkostya написав: ЛАД написав: Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет. Авторитет науки сильно вырос в середине прошлого века - после атомной бомбы и полёта в космос. Сейчас такого нет.

Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".

А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.



Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию. Это потому, что обыватель хочет ярких, очевидных достижений. Особенно хорошо доходят достижения из сферы "весь мир нас теперь боится".А с той же микробиологией и кучей других сфер так не выходит, масштабность прорыва может оценить горстка узких спецов на весь земной шар.Фактически, потеря авторитета науки - это как раз результат её развития, перехода на уровни, недоступные массовому пониманию.

Ту же микробиологию обыватель легко оценил бы, если бы, например, вакцину против короны сделали за месяц-два. Ну, пусть три.

А это, в принципе, при другом уровне знаний возможно.

Из физики - создание управляемого термояда = решение энергетических проблем человечества тоже очень подошло бы. Особенно при раскрутке этого вопроса в СМИ.

Это так, 2 примера на вскидку. Ту же микробиологию обыватель легко оценил бы, если бы, например, вакцину против короны сделали за месяц-два. Ну, пусть три.А это, в принципе, при другом уровне знаний возможно.Из физики - создание управляемого термояда = решение энергетических проблем человечества тоже очень подошло бы. Особенно при раскрутке этого вопроса в СМИ.Это так, 2 примера на вскидку. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 03:44 juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: .............

Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантина

Отличная динамика у глобализации, на самом деле. .............Не драматизируйте. Глобализация в ее нынешнем понимании началась всего-то в 1951 году. И за мизерный по меркам цивилизации отрезок времени прошла путь до....до всего того, что мы не замечали, пока оно резко не закончилось по причине карантинаОтличная динамика у глобализации, на самом деле.

Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.

Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем. Динамика неплохая. Но началось всё поздновато.Нужен был бы значительно более высокий уровень. Сегодняшний не соответствует уровню проблем.

....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества ))))) ....хотя и существенно превышает психологическую готовность общества)))))

Согласен. Согласен. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 04:35

Анализировать ничего не буду, это хорошо делает freeze.

Да и нечего особо анализировать. В общем всё то же, всё так же.

Отмечу только пару странностей.

Сильно удивила Испания. 887 новых случаев и 637 смертей. Вторая цифра обычная, а вот такого малого количества новых случаев в апреле не было. Рекорд. При том что обычно 5-8 тыс., лучший результат в апреле был 13 числа - 3.268.

Францию обсуждать вообще не хочу. Их статистика не вызывает ничего кроме удивления. Можно использовать только общие цифры, но не динамику.

Соединенное королевство ничем не удивило - стабильно высокие цифры и смертности, и новых случаев. Удивляет только отсутствием статистики по выздоровевшим.

США показали результаты поменьше обычных, но в пределах статистических отклонений.

Швеция уже третий день показывает больше 600 новых случаев и и пятый больше 100 смертей (кроме 17 числа - 67) - 606 и 111.

Дания вернулась к обычному для неё уровню новых заболевших и смертей 169 и 10.

Германия показала лучший результат апреля - 1945 и 107. Таких низких цифр ещё не было.

Дания и Германия показывают больше выздоровевших, чем новых заболевших.



Хотел бы отметить странности пандемии.

О разнице Чехии и Словакии уже говорили. Словакия, правда, потихоньку растёт, но разница всё равно существенная.

Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница...

Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133.

Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!

Вряд ли в Порте настолько лучше медицина. И это не какие-нибудь викинги. Всего пару слов о текущей ситуации.Анализировать ничего не буду, это хорошо делаетДа и нечего особо анализировать. В общем всё то же, всё так же.Отмечу только пару странностей.Сильно удивила Испания. 887 новых случаев и 637 смертей. Вторая цифра обычная, а вот такого малого количества новых случаев в апреле не было. Рекорд. При том что обычно 5-8 тыс., лучший результат в апреле был 13 числа - 3.268.Францию обсуждать вообще не хочу. Их статистика не вызывает ничего кроме удивления. Можно использовать только общие цифры, но не динамику.Соединенное королевство ничем не удивило - стабильно высокие цифры и смертности, и новых случаев. Удивляет только отсутствием статистики по выздоровевшим.США показали результаты поменьше обычных, но в пределах статистических отклонений.Швеция уже третий день показывает больше 600 новых случаев и и пятый больше 100 смертей (кроме 17 числа - 67) - 606 и 111.Дания вернулась к обычному для неё уровню новых заболевших и смертей 169 и 10.Германия показала лучший результат апреля - 1945 и 107. Таких низких цифр ещё не было.Дания и Германия показывают больше выздоровевших, чем новых заболевших.Хотел бы отметить странности пандемии.О разнице Чехии и Словакии уже говорили. Словакия, правда, потихоньку растёт, но разница всё равно существенная.Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница...Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133.Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!Вряд ли в Порте настолько лучше медицина. И это не какие-нибудь викинги. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16169 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4443 раз. Подякували: 4110 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 05:41 Пенсионер написав: холява написав: [quote="4941209:Пенсионер"

Ну и что же ?

Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?

Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ? [quote="4941209:Пенсионер"Ну и что же ?Вы обратились в поликлинику , инфекционную больницу , провели тест на короновирус ?Или Вы тихонько переболели , не сообщив никому , и заразили массу народа ?

Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось. Какая больница? У меня даже температура выше 37 не поднималась. Заразилась только наверное жена, правда у нее один день было 37,3. По результатам теста на антитела в частной клинике определели, что да переболел. Жена не сдавала тест. Живем в селе. В магазин раз в четыре дня в маске и перчатках. Так что все соблюдалось.

И шо, выходит, как из того анекдота - джентельменам верят на слово и тут-то мне масть и пошла. И шо, выходит, как из того анекдота - джентельменам верят на слово и тут-то мне масть и пошла. Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность. swan forever Повідомлень: 784 З нами з: 27.05.15 Подякував: 145 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 991992993994 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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