unicdima написав:https://www.facebook.com/100005091337039/videos/1484604485052582/ Заперечую.Тупость основновной массы народа,и тупость независимо от конфессии.А диверсия была в развале СССР и,как следствие-снижение уровня просвещения населения.Ну и вознесение церкви до уровня чуть ли не государственного органа тоже играет свою роль.Ну да,народ нуждается "опиуме"..А давайте ему"томос" придумаем на этом предвыборного хайпа словим.. .
щось мало хайпа було в По. так що розслабся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод.
"А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С). Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло. По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом." Не случайно фото иконы присутствует )))
При том, что: При употреблении более двух граммов аскорбиновой кислоты всасываемость вещества сильно снижается. Острые симптомы передозировки витамином C появляются после единоразового употребления 20-30 грамм активного вещества.
80 грамм - это десять банок витамина С в драже в хорошо известной упаковке Киевского витаминного завода.
"Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то я выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови."
Смешно ))) На глазах поднимается уровень кислорода ))
При том, что "Cmax витамина С в плазме крови после перорального приема достигается через 4 часа"
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод.
"А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С). Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло. По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом." Не случайно фото иконы присутствует )))
При том, что: При употреблении более двух граммов аскорбиновой кислоты всасываемость вещества сильно снижается. Острые симптомы передозировки витамином C появляются после единоразового употребления 20-30 грамм активного вещества.
80 грамм - это шестнадцать банок витамина С в драже в хорошо известной упаковке Киевского витаминного завода.
"Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то я выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови."
Смешно ))) На глазах поднимается уровень кислорода ))
При том, что "Cmax витамина С в плазме крови после перорального приема достигается через 4 часа"
Как она не умерла от поноса ? Как ее желудок справился !
unicdima написав:https://www.facebook.com/100005091337039/videos/1484604485052582/ Заперечую.Тупость основновной массы народа,и тупость независимо от конфессии.А диверсия была в развале СССР и,как следствие-снижение уровня просвещения населения.Ну и вознесение церкви до уровня чуть ли не государственного органа тоже играет свою роль.Ну да,народ нуждается "опиуме"..А давайте ему"томос" придумаем на этом предвыборного хайпа словим.. .
щось мало хайпа було в По. так що розслабся
Ну и кому помешал пост Тат_888? Судя по цитате, в нём не было ничего контрреволюционного. Снижение уровня образованности медицинской факт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница... Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133. Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!
По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозра на коронавірус": https://youtu.be/AB_Od5RLJGQ?t=221
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Нед 19 кві, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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ЛАД написав:Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница... Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133. Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!
По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозна на коронавірус": https://youtu.be/AB_Od5RLJGQ?t=221
Почему? Зачем Испании раздувать истерию по к-вирусу? В чем смысл? Может надеятся получить макрофинансовую помощь, которая будет выделяться исходя из количества жертв эпидемии?
andriykulyk76 написав:По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозна на коронавірус":
Якобы приказ всем ненасильственным смертям присваивать статус коронавирусников в Испании. Но есть одно важное НО - уровень смертности в Испании от коронавируса упал от максимумов условно наполовину. Так что в действительности там перестали умирать от инфарктов?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
"На территории государства 18–19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Общественную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Facebook.
Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.
"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.