Додано: Нед 19 кві, 2020 15:56

varlo написав: «Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса

https://fakty.ua/341196-kogda-kashlyala-i-zadyhalas-prinimala-vitamin-s-kievlyanka-rasskazala-kak-lechitsya-ot-koronavirusa «Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса

Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод."А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С). Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло. По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом."Не случайно фото иконы присутствует )))При том, что:При употреблении более двух граммов аскорбиновой кислоты всасываемость вещества сильно снижается. Острые симптомы передозировки витамином C появляются после единоразового употребления 20-30 грамм активного вещества.80 грамм - это десять банок витамина С в драже в хорошо известной упаковке Киевского витаминного завода."Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то я выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови."Смешно ))) На глазах поднимается уровень кислорода ))При том, что "Cmax витамина С в плазме крови после перорального приема достигается через 4 часа"