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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 999100010011002>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:45

  Tat_888 написав:
  unicdima написав:https://www.facebook.com/100005091337039/videos/1484604485052582/
Заперечую.Тупость основновной массы народа,и тупость независимо от конфессии.А диверсия была в развале СССР и,как следствие-снижение уровня просвещения населения.Ну и вознесение церкви до уровня чуть ли не государственного органа тоже играет свою роль.Ну да,народ нуждается "опиуме"..А давайте ему"томос" придумаем на этом предвыборного хайпа словим..
.

щось мало хайпа було в По.
так що розслабся
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 15:56

  varlo написав:«Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса
https://fakty.ua/341196-kogda-kashlyala-i-zadyhalas-prinimala-vitamin-s-kievlyanka-rasskazala-kak-lechitsya-ot-koronavirusa


Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод.

"А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С). Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло. По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом."
Не случайно фото иконы присутствует )))

При том, что:
При употреблении более двух граммов аскорбиновой кислоты всасываемость вещества сильно снижается. Острые симптомы передозировки витамином C появляются после единоразового употребления 20-30 грамм активного вещества.

80 грамм - это десять банок витамина С в драже в хорошо известной упаковке Киевского витаминного завода. :roll:

"Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то я выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови."

Смешно ))) На глазах поднимается уровень кислорода ))

При том, что "Cmax витамина С в плазме крови после перорального приема достигается через 4 часа"
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:00

  freeze написав:
  varlo написав:«Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса
https://fakty.ua/341196-kogda-kashlyala-i-zadyhalas-prinimala-vitamin-s-kievlyanka-rasskazala-kak-lechitsya-ot-koronavirusa


Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод.

"А по настоянию мужа каждый день я начала принимать большие дозы (по 35 и больше граммов) аскорбиновой кислоты в капсулах (витамин С). Даже при больших дозах (до 80 граммов) никакой реакции желудка и кишечника не возникло. По словам Елены, именно витамин С стал для нее чудодейственным лекарством в борьбе с коронавирусом."
Не случайно фото иконы присутствует )))

При том, что:
При употреблении более двух граммов аскорбиновой кислоты всасываемость вещества сильно снижается. Острые симптомы передозировки витамином C появляются после единоразового употребления 20-30 грамм активного вещества.

80 грамм - это шестнадцать банок витамина С в драже в хорошо известной упаковке Киевского витаминного завода. :roll:

"Если утром сатурация ниже нормы (95 процентов), то я выпиваю ударную дозу витамина С, и буквально на глазах поднимается уровень кислорода в крови."

Смешно ))) На глазах поднимается уровень кислорода ))

При том, что "Cmax витамина С в плазме крови после перорального приема достигается через 4 часа"


Как она не умерла от поноса ? Как ее желудок справился !
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:13

  moldashavanin написав:
  freeze написав:
  varlo написав:«Когда кашляла и задыхалась, принимала витамин С»: киевлянка рассказала, как лечится от коронавируса
https://fakty.ua/341196-kogda-kashlyala-i-zadyhalas-prinimala-vitamin-s-kievlyanka-rasskazala-kak-lechitsya-ot-koronavirusa


Какой-то трэш, имхо. Как она не умерла от такого количества витамина С. Вот что вера святая делает ))) Похоже на обычный развод.
....


Как она не умерла от поноса ? Как ее желудок справился !

Так принимать не обязательно.
Главное, красиво расписать. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:17

  flyman написав:
  Tat_888 написав:
  unicdima написав:https://www.facebook.com/100005091337039/videos/1484604485052582/
Заперечую.Тупость основновной массы народа,и тупость независимо от конфессии.А диверсия была в развале СССР и,как следствие-снижение уровня просвещения населения.Ну и вознесение церкви до уровня чуть ли не государственного органа тоже играет свою роль.Ну да,народ нуждается "опиуме"..А давайте ему"томос" придумаем на этом предвыборного хайпа словим..
.

щось мало хайпа було в По.
так що розслабся

Ну и кому помешал пост Тат_888?
Судя по цитате, в нём не было ничего контрреволюционного.
Снижение уровня образованности медицинской факт. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница...
Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133.
Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!


По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозра на коронавірус":
https://youtu.be/AB_Od5RLJGQ?t=221
Востаннє редагувалось andriykulyk76 в Нед 19 кві, 2020 16:42, всього редагувалось 1 раз.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:32

  andriykulyk76 написав:
  ЛАД написав:Но ещё один пример - Испания и Португалия. Страны-соседи. Не настолько сильно отличаются по уровню развития. Но разница...
Судите сами. На 1 млн. в Испании 4101 случай, 441 смерть при 19896 тестах, в Португалии, соответственно, 1931 - 67 - 23133.
Вот чем можно объяснить такую разницу? В 2 раза по числу заболевших и в 6,5 раз по смертям!


По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозна на коронавірус":
https://youtu.be/AB_Od5RLJGQ?t=221


Почему? Зачем Испании раздувать истерию по к-вирусу? В чем смысл? Может надеятся получить макрофинансовую помощь, которая будет выделяться исходя из количества жертв эпидемии?
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:36

  andriykulyk76 написав:По словах українського лікаря Юрія Курната що працює в Іспанії, є інструкція від іспанської колегії лікарів всім померлим ненасильницькою смертю писати в сертифікаті "підозна на коронавірус":


Якобы приказ всем ненасильственным смертям присваивать статус коронавирусников в Испании.
Но есть одно важное НО - уровень смертности в Испании от коронавируса упал от максимумов условно наполовину.
Так что в действительности там перестали умирать от инфарктов? :roll:
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:42

"На территории государства 18–19 апреля прошли мероприятия по случаю празднования Пасхи. Всего праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Общественную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины. Усилия правоохранителей прежде всего были направлены на проведение профилактической работы по неукоснительному соблюдению всех карантинных ограничений", – говорится в сообщении на странице Нацполиции в Facebook.

Участие в богослужениях приняли почти 130 тыс. граждан.

"И сегодня мы можем говорить о том, что граждане проявили правовое сознание и прислушались к нашим призывам соблюдать карантин. В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

https://m.gordonua.com/news/society/pravoohraniteli-sostavili-19-protokolov-iz-za-narusheniy-karantina-v-ukrainskih-cerkvyah-na-pashu-1496148.html
Интересно, что теперь будут петь борцы с диверсией?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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