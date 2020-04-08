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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 999100010011002

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:45

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Интересная статья - https://ru.krymr.com/a/koronavirus-sostoitsya-li-bolshoye-vozvrashcheniye-k-nauchnoy-pravde/30560655.html.
Вроде об Америке, но не совсем.
Сравнительно много слов, поэтому только 3 небольшие цитаты.
Недоверие к авторитету экспертного мнения можно проследить еще в начале 1960-х годов, основатель издания National Review Уильям Бакли сказал: «Я бы предпочел, чтобы мной руководили первые 2000 человек из телефонного справочника, чем научные сотрудники Гарвардского университета».

Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам.
Она заменилась маркетингом и торговлей.
Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).

Занятие наукой "на высшем уровне" стало очень дорогим.
Скажу о физике.
"Обычные" приборы (осциллографы, ВЧ генераторы, вольтметры/амперметры) для современных лабораторий могут стоить десятки и сотни тысяч евро.
Не говоря уже о технологиях изготовления образцов.

Поэтому в ряде лабораторий руководители (которыми раньше были профессора, отдающие свое время исследовательской работе и преподаванию) стали фактически менеджерами, добывающими гранты и пишущими бесконечные проекты и отчеты.

Понятно, что возврат к временам фарадеев-резерфордов (или пастеров-флемингов), обходившихся "сургучом и веревочками", невозможен. Но каким может быть выход из этого положения, я не знаю. Во всяком случае, реднеки и бюргеры не дадут расходовать бюджетные деньги в потребных количествах.[/quote]


"Обычные" приборы (осциллографы, ВЧ генераторы, вольтметры/амперметры) для современных лабораторий могут стоить десятки и сотни тысяч только не евро, а гривень
вот например дорогой немецкий осциллограф:
https://electronoff.ua/good/oscillograf-fluke-125.php
а китай на этом фоне вообще копейки, а вольтметры/амперметры - по цене - вообще пыль... и покупается это один раз, а дальше - работать надо...
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 16:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:Якобы приказ всем ненасильственным смертям присваивать статус коронавирусников в Испании.
Но есть одно важное НО - уровень смертности в Испании от коронавируса упал от максимумов условно наполовину.
Так что в действительности там перестали умирать от инфарктов?


Не "статус коронавирусников" а "підозра на коронавірус". А далі підозру можна підтвердити а можна і не підтвердити, таким чином, як на мене, відкриваються дуже широкі можливості для маніпулювання цифрами. Втім не знаючи іспанську "кухню" зсередини складно щось стверджувати однозначно.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:06

  ЛАД написав:Судя по цитате, в нём не было ничего контрреволюционного.
Снижение уровня образованности медицинской факт. :)

Медицинский факт - это твой низкий уровень образования :)
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пасха во время пандемии: на Донетчине открыли дело из-за нарушения карантинных правил в Святогорской лавре УПЦ МП
В Пасхальную ночь в Святогорской Свято-Успенской лавре УПЦ МП было зафиксировано большое скопление верующих.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На сайте Белого Дома в США размещена петиция, в которой требуют привлечь Билла и Мелинду Гейтс к уголовной ответственности, за причастность к распространению коронавируса. Петиция уже набрала 292000 подписей из необходимых 100000

https://petitions.whitehouse.gov/petiti ... t-humanity

Когда мы смотрим на события, связанные с «пандемией COVID-19», различные вопросы остаются без ответа. 18 октября 2019 года, всего за несколько недель до объявления эпицентра в Ухане, Китай, произошли два крупных события. Одним из них является «Событие 201», другим - «Всемирные военные игры», которые проводятся не иначе как в Ухане. С тех пор был начат всемирный прорыв в отношении вакцин и биометрического отслеживания.

На первом плане стоит Билл Гейтс, который публично заявил о своей заинтересованности в «сокращении прироста населения» на 10–15% путем вакцинации. Гейтс, ЮНИСЕФ и ВОЗ уже были достоверно обвинены в преднамеренной стерилизации кенийских детей путем использования скрытого антигена ХГЧ в вакцинах против столбняка.
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andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

уже сняли сериал.
"#сидядома"
:)
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 17:22

Итак смотрим статистику в мире за вчера, суббота, 18 апреля.

Помня об эффекте сиесты во многих странах, просто сравним самые важные показатели с прошлой субботой 11 апреля.
Количество заболевших за сутки:
11 апреля - 80427, 18 апреля - 81930
Количество умерших за сутки:
11 апреля - 6092, 18 апреля - 6505
Итого, вывод, 19-й день суровых серых буден пандемии без особых перемен.

Если посмотреть на все эти рядки цифр, таблиц, графиков за неделю, можно сделать добавочный вывод, идет небольшой перекат волны коронавируса с некоторого ослабления в больших европейских странах в другие места:
- растет Россия - вчера был очередной максимум + 4785, можно осторожно предположить, что они дойдут на следующей неделе до показателей + 8000-9000
- растет второй очаг в Азии, вчера там много стран достигло своих очередных максимумов:
Индия + 1370
Сингапур + 942
Пакистан + 613
- очередные свои антирекорды установили Саудовская Аравия + 1132, Мексика + 578, Египет + 188 и много других стран, Бразилия высоко + 3040, у них это второй результат.

Давно не было никаких изменений в ТОП-10 стран по общему количеству заболевших.
Но тут пошло:
Турция тихо вышла на 8-е место, обогнав Иран. В начале марта было много шума вокруг Ирана, много видео, а тут Турция спокойно без лишнего внимания СМИ обогнала и Иран.
Россия вышла на 10-е место, обогнав Бельгию.

Корабли еще раз подтвердили свою опасность для массового заражения - на французском авианосце около 1000 случаев, второй такой массовый случай после американского авианосца. С военными то как-то разберутся, но вот с лайнерным туризмом долго будут серьезные проблемы, имхо.

В Украине уже заразились 1031 медик, то есть примерно каждый пятый больной это врач.
В Испании среди заразившихся медики были каждый девятый. Дальше не гуглил, но выглядит как наш антирекорд.

Из положительного.
Добавляем в уже достаточно большую группу стран, где количество выздоровевших превышает количество вновь заболевших Кипр, Исландию, Новую Зеландию, наши поздравления.
Опять похвалим Австрию. Почти идеальный график снижения. Идут к ослаблению карантина. Но думаю, австрийцам будет сложновато в центре Европы с развитым перемещением людей через границы держать оборону. Только если и соседи будут также успешно затихать и не будет туризма.
В Греции ситуация достаточно благополучна, всего + 11 заболевших.
Вообще с этого понедельника некоторые страны приступают к постепенному ослаблению карантина - Иран, Словения и другие, интересно будет понаблюдать как это скажется на показателях.
Китайский Ухань объявлен зоной низкого риска, последний случай заражения там был 3 апреля, последний летальный - 13 апреля.
В Японии три дня идёт снижение числа заболевших, то ли режим ЧП начал действовать, то ли совпало, наблюдаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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