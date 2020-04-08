Додано: Нед 19 кві, 2020 17:22

Итак смотрим статистику в мире за вчера, суббота, 18 апреля.



Помня об эффекте сиесты во многих странах, просто сравним самые важные показатели с прошлой субботой 11 апреля.

Количество заболевших за сутки:

11 апреля - 80427, 18 апреля - 81930

Количество умерших за сутки:

11 апреля - 6092, 18 апреля - 6505

Итого, вывод, 19-й день суровых серых буден пандемии без особых перемен.



Если посмотреть на все эти рядки цифр, таблиц, графиков за неделю, можно сделать добавочный вывод, идет небольшой перекат волны коронавируса с некоторого ослабления в больших европейских странах в другие места:

- растет Россия - вчера был очередной максимум + 4785, можно осторожно предположить, что они дойдут на следующей неделе до показателей + 8000-9000

- растет второй очаг в Азии, вчера там много стран достигло своих очередных максимумов:

Индия + 1370

Сингапур + 942

Пакистан + 613

- очередные свои антирекорды установили Саудовская Аравия + 1132, Мексика + 578, Египет + 188 и много других стран, Бразилия высоко + 3040, у них это второй результат.



Давно не было никаких изменений в ТОП-10 стран по общему количеству заболевших.

Но тут пошло:

Турция тихо вышла на 8-е место, обогнав Иран. В начале марта было много шума вокруг Ирана, много видео, а тут Турция спокойно без лишнего внимания СМИ обогнала и Иран.

Россия вышла на 10-е место, обогнав Бельгию.



Корабли еще раз подтвердили свою опасность для массового заражения - на французском авианосце около 1000 случаев, второй такой массовый случай после американского авианосца. С военными то как-то разберутся, но вот с лайнерным туризмом долго будут серьезные проблемы, имхо.



В Украине уже заразились 1031 медик, то есть примерно каждый пятый больной это врач.

В Испании среди заразившихся медики были каждый девятый. Дальше не гуглил, но выглядит как наш антирекорд.



Из положительного.

Добавляем в уже достаточно большую группу стран, где количество выздоровевших превышает количество вновь заболевших Кипр, Исландию, Новую Зеландию, наши поздравления.

Опять похвалим Австрию. Почти идеальный график снижения. Идут к ослаблению карантина. Но думаю, австрийцам будет сложновато в центре Европы с развитым перемещением людей через границы держать оборону. Только если и соседи будут также успешно затихать и не будет туризма.

В Греции ситуация достаточно благополучна, всего + 11 заболевших.

Вообще с этого понедельника некоторые страны приступают к постепенному ослаблению карантина - Иран, Словения и другие, интересно будет понаблюдать как это скажется на показателях.

Китайский Ухань объявлен зоной низкого риска, последний случай заражения там был 3 апреля, последний летальный - 13 апреля.

В Японии три дня идёт снижение числа заболевших, то ли режим ЧП начал действовать, то ли совпало, наблюдаем.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.