Недоверие к авторитету экспертного мнения можно проследить еще в начале 1960-х годов, основатель издания National Review Уильям Бакли сказал: «Я бы предпочел, чтобы мной руководили первые 2000 человек из телефонного справочника, чем научные сотрудники Гарвардского университета».
Наука, в частности медицина, утрачивает авторитет по объективным причинам. Она заменилась маркетингом и торговлей. Неважно помогает припарат или нет - главное продать. И не просто продать - а максимально заработать (минимально вложив, и максимально повысив ценник).
Занятие наукой "на высшем уровне" стало очень дорогим. Скажу о физике. "Обычные" приборы (осциллографы, ВЧ генераторы, вольтметры/амперметры) для современных лабораторий могут стоить десятки и сотни тысяч евро. Не говоря уже о технологиях изготовления образцов.
Поэтому в ряде лабораторий руководители (которыми раньше были профессора, отдающие свое время исследовательской работе и преподаванию) стали фактически менеджерами, добывающими гранты и пишущими бесконечные проекты и отчеты.
Понятно, что возврат к временам фарадеев-резерфордов (или пастеров-флемингов), обходившихся "сургучом и веревочками", невозможен. Но каким может быть выход из этого положения, я не знаю. Во всяком случае, реднеки и бюргеры не дадут расходовать бюджетные деньги в потребных количествах.[/quote]
"Обычные" приборы (осциллографы, ВЧ генераторы, вольтметры/амперметры) для современных лабораторий могут стоить десятки и сотни тысяч только не евро, а гривень вот например дорогой немецкий осциллограф: https://electronoff.ua/good/oscillograf-fluke-125.php а китай на этом фоне вообще копейки, а вольтметры/амперметры - по цене - вообще пыль... и покупается это один раз, а дальше - работать надо...
freeze написав:Якобы приказ всем ненасильственным смертям присваивать статус коронавирусников в Испании. Но есть одно важное НО - уровень смертности в Испании от коронавируса упал от максимумов условно наполовину. Так что в действительности там перестали умирать от инфарктов?
Не "статус коронавирусников" а "підозра на коронавірус". А далі підозру можна підтвердити а можна і не підтвердити, таким чином, як на мене, відкриваються дуже широкі можливості для маніпулювання цифрами. Втім не знаючи іспанську "кухню" зсередини складно щось стверджувати однозначно.
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На сайте Белого Дома в США размещена петиция, в которой требуют привлечь Билла и Мелинду Гейтс к уголовной ответственности, за причастность к распространению коронавируса. Петиция уже набрала 292000 подписей из необходимых 100000
Когда мы смотрим на события, связанные с «пандемией COVID-19», различные вопросы остаются без ответа. 18 октября 2019 года, всего за несколько недель до объявления эпицентра в Ухане, Китай, произошли два крупных события. Одним из них является «Событие 201», другим - «Всемирные военные игры», которые проводятся не иначе как в Ухане. С тех пор был начат всемирный прорыв в отношении вакцин и биометрического отслеживания.
На первом плане стоит Билл Гейтс, который публично заявил о своей заинтересованности в «сокращении прироста населения» на 10–15% путем вакцинации. Гейтс, ЮНИСЕФ и ВОЗ уже были достоверно обвинены в преднамеренной стерилизации кенийских детей путем использования скрытого антигена ХГЧ в вакцинах против столбняка.
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Итак смотрим статистику в мире за вчера, суббота, 18 апреля.
Помня об эффекте сиесты во многих странах, просто сравним самые важные показатели с прошлой субботой 11 апреля. Количество заболевших за сутки: 11 апреля - 80427, 18 апреля - 81930 Количество умерших за сутки: 11 апреля - 6092, 18 апреля - 6505 Итого, вывод, 19-й день суровых серых буден пандемии без особых перемен.
Если посмотреть на все эти рядки цифр, таблиц, графиков за неделю, можно сделать добавочный вывод, идет небольшой перекат волны коронавируса с некоторого ослабления в больших европейских странах в другие места: - растет Россия - вчера был очередной максимум + 4785, можно осторожно предположить, что они дойдут на следующей неделе до показателей + 8000-9000 - растет второй очаг в Азии, вчера там много стран достигло своих очередных максимумов: Индия + 1370 Сингапур + 942 Пакистан + 613 - очередные свои антирекорды установили Саудовская Аравия + 1132, Мексика + 578, Египет + 188 и много других стран, Бразилия высоко + 3040, у них это второй результат.
Давно не было никаких изменений в ТОП-10 стран по общему количеству заболевших. Но тут пошло: Турция тихо вышла на 8-е место, обогнав Иран. В начале марта было много шума вокруг Ирана, много видео, а тут Турция спокойно без лишнего внимания СМИ обогнала и Иран. Россия вышла на 10-е место, обогнав Бельгию.
Корабли еще раз подтвердили свою опасность для массового заражения - на французском авианосце около 1000 случаев, второй такой массовый случай после американского авианосца. С военными то как-то разберутся, но вот с лайнерным туризмом долго будут серьезные проблемы, имхо.
В Украине уже заразились 1031 медик, то есть примерно каждый пятый больной это врач. В Испании среди заразившихся медики были каждый девятый. Дальше не гуглил, но выглядит как наш антирекорд.
Из положительного. Добавляем в уже достаточно большую группу стран, где количество выздоровевших превышает количество вновь заболевших Кипр, Исландию, Новую Зеландию, наши поздравления. Опять похвалим Австрию. Почти идеальный график снижения. Идут к ослаблению карантина. Но думаю, австрийцам будет сложновато в центре Европы с развитым перемещением людей через границы держать оборону. Только если и соседи будут также успешно затихать и не будет туризма. В Греции ситуация достаточно благополучна, всего + 11 заболевших. Вообще с этого понедельника некоторые страны приступают к постепенному ослаблению карантина - Иран, Словения и другие, интересно будет понаблюдать как это скажется на показателях. Китайский Ухань объявлен зоной низкого риска, последний случай заражения там был 3 апреля, последний летальный - 13 апреля. В Японии три дня идёт снижение числа заболевших, то ли режим ЧП начал действовать, то ли совпало, наблюдаем.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.