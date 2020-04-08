freeze написав:Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.
а когда русские своих жалели? для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.
freeze написав:Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.
а когда русские своих жалели? для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.
Л-логика Зачем своих травить, когда можно отравить врагов )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
unicdima написав:а когда русские своих жалели? для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.
Л-логика Зачем своих травить, когда можно отравить врагов )))
врагов в таких количествах они не соберут, а через своих верунов заразят тысячи. купи моск.
Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие ))) Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай уже переезжай на политическую ветку, а то когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения Первый месяц здесь никто плохого слова про собеседника не сказал, а тут какие-то казачки залетают - купи себе мозк Ты же типа биолог, так и давай какие-то умные мысли про коронавирус, а не про патриархаты. Здесь, думаю, никто их присутствующих в церковь не ходил на Пасху, что здесь агитировать ))) Тем более есть профильная ветка про геноцид УПЦ МП.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
hxbbgaf написав:Я вот что подумал, эти московские диверсанты могли же запросто заразить воду, которой брызгают на людей и на паски. Кто был на этих мероприятиях, советовал бы следить за своим здоровьем. Если случаи подозрительного заражения именно после этого брызганья станут массовыми, тот тут уже есть повод задуматься.
Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.
Эти адепты для них мусор. Вы не поняли, с кем имеем дело. Изучите, как путлер взрывал дома в москве. Так то в москве, не в Киеве. Зато эти адепты разнесут заразу по всей стране и создадут коллапс в больницах. Нереально это. Там обеззараживание, воду некипяченую с крана мало кто пьет, воды слишком большое количество, водоканалами не РПЦ-КГБ заведует, да и подозрений это бы много вызвало.
freeze написав:Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие ))) Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай вали уже на политическую ветку, когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения
freeze написав:Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие ))) Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай вали уже на политическую ветку, когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения
включение дурака это стандартный слив ватника.
Димон, я ж тебя просил умную мысль, а не мусорить здесь пропагандистскими лозунгами. Тебе что реально негде, где сплюнуть как именно здесь, борец наш с порохоботами
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться. Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют". Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают
*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
hxbbgaf написав:Я вот что подумал, эти московские диверсанты могли же запросто заразить воду, которой брызгают на людей и на паски. Кто был на этих мероприятиях, советовал бы следить за своим здоровьем. Если случаи подозрительного заражения именно после этого брызганья станут массовыми, тот тут уже есть повод задуматься. Да и так вот этого: Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ) уже достаточно, чтоб, наконец, разобраться с этой язвой под названием РПЦ-ФСБ на теле Украины во время войны и вернуть, наконец все Лавры и церкви ПЦУ.