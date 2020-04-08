Додано: Нед 19 кві, 2020 22:18

unicdima написав: freeze написав: unicdima написав: а когда русские своих жалели?

для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат. а когда русские своих жалели?для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.



Л-логика

Зачем своих травить, когда можно отравить врагов ))) Л-логикаЗачем своих травить, когда можно отравить врагов )))

врагов в таких количествах они не соберут, а через своих верунов заразят тысячи.

купи моск. врагов в таких количествах они не соберут, а через своих верунов заразят тысячи.купи моск.

Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие )))Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай уже переезжай на политическую ветку, а то когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослуженияПервый месяц здесь никто плохого слова про собеседника не сказал, а тут какие-то казачки залетают - купи себе мозкТы же типа биолог, так и давай какие-то умные мысли про коронавирус, а не про патриархаты. Здесь, думаю, никто их присутствующих в церковь не ходил на Пасху, что здесь агитировать )))Тем более есть профильная ветка про геноцид УПЦ МП.