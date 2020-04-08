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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 100410051006100710081009>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:07

  freeze написав:Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? :lol:
Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? :roll:
Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.

а когда русские своих жалели?
для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:09

  unicdima написав:
  freeze написав:Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? :lol:
Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? :roll:
Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.

а когда русские своих жалели?
для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.


Л-логика :D
Зачем своих травить, когда можно отравить врагов )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:14

  freeze написав:
  unicdima написав:а когда русские своих жалели?
для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.


Л-логика :D
Зачем своих травить, когда можно отравить врагов )))

врагов в таких количествах они не соберут, а через своих верунов заразят тысячи.
купи моск.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Про те, чим COVID-19 відрізняється від грипу, чому його не можна лікувати самостійно і використовувати імуномодулятори, які проблеми переживають зараз медики і чому варто залишатися удома попри Великдень та святкові вихідні, "Апострофу" розповіла лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук, асистент кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією Сумського державного університету ОКСАНА ЧЕМИЧ.
Зображення
https://apostrophe.ua/ua/article/society/2020-04-19/koronavirus-budet-tsirkulirovat-po-menshey-mere-do-kontsa-goda---vrach-infektsionist/32323
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http://www.savedelta.org.ua/
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:18

  unicdima написав:
  freeze написав:
  unicdima написав:а когда русские своих жалели?
для них эти веруны мусор, а Онуфриев новинские в лучших клиниках вылечат.


Л-логика :D
Зачем своих травить, когда можно отравить врагов )))

врагов в таких количествах они не соберут, а через своих верунов заразят тысячи.
купи моск.


Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие )))
Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай уже переезжай на политическую ветку, а то когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения :lol: :lol: :lol:
Первый месяц здесь никто плохого слова про собеседника не сказал, а тут какие-то казачки залетают - купи себе мозк :D Ты же типа биолог, так и давай какие-то умные мысли про коронавирус, а не про патриархаты. Здесь, думаю, никто их присутствующих в церковь не ходил на Пасху, что здесь агитировать )))
Тем более есть профильная ветка про геноцид УПЦ МП.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 19 кві, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:31

  freeze написав:
  hxbbgaf написав:Я вот что подумал, эти московские диверсанты могли же запросто заразить воду, которой брызгают на людей и на паски. Кто был на этих мероприятиях, советовал бы следить за своим здоровьем. Если случаи подозрительного заражения именно после этого брызганья станут массовыми, тот тут уже есть повод задуматься.


Напомнило древний анекдот - А в чём логика ? :lol:
Зачем травить своих самых преданных адептов, когда бациллы брюшного тифа или холеры можно сразу запустить в водопровод ? :roll:
Рекомендую вам тщательно кипятить воду или покупать привозную расфасованную воду.

Эти адепты для них мусор. Вы не поняли, с кем имеем дело. Изучите, как путлер взрывал дома в москве. Так то в москве, не в Киеве. Зато эти адепты разнесут заразу по всей стране и создадут коллапс в больницах.
Нереально это. Там обеззараживание, воду некипяченую с крана мало кто пьет, воды слишком большое количество, водоканалами не РПЦ-КГБ заведует, да и подозрений это бы много вызвало.
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:34

  freeze написав:Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие )))
Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай вали уже на политическую ветку, когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения :lol: :lol: :lol:

включение дурака это стандартный слив ватника.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:37

  unicdima написав:
  freeze написав:Ребята, ну чего вы такие реально недалёкие )))
Надо поубивать себя, чтобы насолить врагу, давай вали уже на политическую ветку, когда-то культурная и толерантная тематическая ветка стала веткой про богослужения :lol: :lol: :lol:

включение дурака это стандартный слив ватника.


Димон, я ж тебя просил умную мысль, а не мусорить здесь пропагандистскими лозунгами.
Тебе что реально негде, где сплюнуть как именно здесь, борец наш с порохоботами :lol:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:54

Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться.
Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют".
Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают :)

*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2020 22:59

  hxbbgaf написав:Я вот что подумал, эти московские диверсанты могли же запросто заразить воду, которой брызгают на людей и на паски. Кто был на этих мероприятиях, советовал бы следить за своим здоровьем. Если случаи подозрительного заражения именно после этого брызганья станут массовыми, тот тут уже есть повод задуматься. Да и так вот этого:
Преднамеренный геноцид со стороны УПЦ МП (РПЦ)
уже достаточно, чтоб, наконец, разобраться с этой язвой под названием РПЦ-ФСБ на теле Украины во время войны и вернуть, наконец все Лавры и церкви ПЦУ.

Надо же,как вас плющит.. :shock:
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