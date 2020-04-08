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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10051006100710081009> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Нед 19 кві, 2020 23:02 unicdima написав: juristkostya написав: Они же не загоняли людей в помещение, то есть, имеем обычную человеческую глупость со стороны прихожан. Абсолютно добровольную. В этих условиях не вижу практического смысла рассуждать об их диверсии.

А вот наша беззубость налицо. Они же не загоняли людей в помещение, то есть, имеем обычную человеческую глупость со стороны прихожан. Абсолютно добровольную. В этих условиях не вижу практического смысла рассуждать об их диверсии.А вот наша беззубость налицо.

А чем шагание плотной толпой морда в морду без масок лучше помещения? И не факт, что они шагали только вокруг церкви.

У верунов психология толпы, поэтому про обыкновенную человеческую глупость тут не подходит, они сделали ровно то, что приказал им поп. Сказали бы сидеть дома то сидели бы, это стадо. А чем шагание плотной толпой морда в морду без масок лучше помещения? И не факт, что они шагали только вокруг церкви.У верунов психология толпы, поэтому про обыкновенную человеческую глупость тут не подходит, они сделали ровно то, что приказал им поп. Сказали бы сидеть дома то сидели бы, это стадо.

Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. juristkostya Повідомлень: 2702 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 815 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:04

Уже писал ещё 2 дня назад - видно, на политветке совсем скучно стало, не с кем поругаться, все оттуда сбежались сюда.

Ощущение такое, что больных выпустили из психушки.Уже писал ещё 2 дня назад - видно, на политветке совсем скучно стало, не с кем поругаться, все оттуда сбежались сюда. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16192 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:14 juristkostya написав: Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.



вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. wild.tomcat Повідомлень: 959 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:17 https://youtu.be/ETs9v9bokYw Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 3276 З нами з: 29.05.18 Подякував: 94 раз. Подякували: 606 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:21 Вкладчик1234 написав: Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться.

Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют".

Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают



*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться? Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться.Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют".Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?

Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета. Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета. Schmit

Повідомлень: 1179 З нами з: 08.09.09 Подякував: 14 раз. Подякували: 169 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:27 wild.tomcat написав: juristkostya написав: Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.



вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.



Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16381 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4133 раз. Подякували: 6511 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:33 freeze написав:

Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.

freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) stm

Повідомлень: 2243 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:42 Re: Эпидемия коронавируса в мире А тем временем медики продолжают заражаться.

Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать. Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 19 кві, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 9603 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1106 раз. Подякували: 2540 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:43 freeze написав: Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.

так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.

с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление. так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление. unicdima

Повідомлень: 379 З нами з: 10.06.19 Подякував: 24 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:45 freeze, как-то отозвался на мой пост

Нет же, ни слова. Их всех волнует единственный вопрос - церковь и пасха. Причём, церковь только одна, хотя нарушения были и в других.

Уже цитировал (

В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Это очень существенно? Что ещё неймётся?

То, что, по крайней мере, одно из нарушений было в УГКЦ, никого не волнует. Это подтверждает, что "борцов за карантин" волнует не карантин, а чистая политика.

Самое интересное, что все эти борцы с "совком" и "тоталитарной" Россией отличаются откровенно нквдистским мышлением - "запретить, разогнать", "метелить мерзопакостную ватную паству". Других методов не знают и знать не хотят. При этом рассказывают - "Україна це Європа" и "мы идём в Европу".

А модераторов, видно тоже устраивает "метелить мерзопакостную ватную паству".

Зато древняя шутка насчёт монашки и морковки оказывается "оскорбляет чувства верующих". Хотел бы я увидеть хоть одного нормального верующего (не полного де_била), чьи "религиозные чувства" оскорбляет шутка о монашке.

У нас скоро установят законы шариата и будут преследовать (казнить?) за выступления против религии? Как было с Рушди или с Charlie Hebdo?



P.s. unicdima, Вас сильно волнует чистота моего монитора? Других проблем нет?

Я Вам завидую. Хоть бы кто-то из пришедших хоть слово написал об эпидемии, о данных, прокомментировал ежедневный анализ, как-то отозвался на мой пост viewtopic.php?p=4941789#p4941789 о странных коррекциях данных Испании...Нет же, ни слова. Их всех волнует единственный вопрос - церковь и пасха. Причём, церковь только одна, хотя нарушения были и в других.Уже цитировал ( viewtopic.php?p=4941700#p4941700 ):Это очень существенно? Что ещё неймётся?То, что, по крайней мере, одно из нарушений было в УГКЦ, никого не волнует. Это подтверждает, что "борцов за карантин" волнует не карантин, а чистая политика.Самое интересное, что все эти борцы с "совком" и "тоталитарной" Россией отличаются откровенно нквдистским мышлением - "запретить, разогнать", "метелить мерзопакостную ватную паству". Других методов не знают и знать не хотят. При этом рассказывают - "Україна це Європа" и "мы идём в Европу".А модераторов, видно тоже устраивает "метелить мерзопакостную ватную паству".Зато древняя шутка насчёт монашки и морковки оказывается "оскорбляет чувства верующих". Хотел бы я увидеть хоть одного нормального верующего (не полного де_била), чьи "религиозные чувства" оскорбляет шутка о монашке.У нас скоро установят законы шариата и будут преследовать (казнить?) за выступления против религии? Как было с Рушди или с Charlie Hebdo?P.s., Вас сильно волнует чистота моего монитора? Других проблем нет?Я Вам завидую. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16192 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 10051006100710081009> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra П'ят 17 кві, 2020 17:25