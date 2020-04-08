juristkostya написав: Они же не загоняли людей в помещение, то есть, имеем обычную человеческую глупость со стороны прихожан. Абсолютно добровольную. В этих условиях не вижу практического смысла рассуждать об их диверсии. А вот наша беззубость налицо.
А чем шагание плотной толпой морда в морду без масок лучше помещения? И не факт, что они шагали только вокруг церкви. У верунов психология толпы, поэтому про обыкновенную человеческую глупость тут не подходит, они сделали ровно то, что приказал им поп. Сказали бы сидеть дома то сидели бы, это стадо.
Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
juristkostya написав:Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.
Вкладчик1234 написав:Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться. Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют". Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают
*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?
Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета.
juristkostya написав:Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.
Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина. Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что ))) Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина. Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что ))) Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.
freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
А тем временем медики продолжают заражаться. Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать.
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 19 кві, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина. Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что ))) Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.
так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать. с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление.
Хоть бы кто-то из пришедших хоть слово написал об эпидемии, о данных, прокомментировал ежедневный анализ freeze, как-то отозвался на мой пост viewtopic.php?p=4941789#p4941789 о странных коррекциях данных Испании... Нет же, ни слова. Их всех волнует единственный вопрос - церковь и пасха. Причём, церковь только одна, хотя нарушения были и в других. Уже цитировал (viewtopic.php?p=4941700#p4941700):
В течение суток зафиксированы случаи присутствия более 10 верующих в храмах, в том числе без средств индивидуальной защиты в 19 культовых сооружениях на территории 13 областей. Полицейские составили три административных протокола и начали одно уголовное производство. Остальные материалы тщательно изучается для принятия законного решения", – заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Это очень существенно? Что ещё неймётся? То, что, по крайней мере, одно из нарушений было в УГКЦ, никого не волнует. Это подтверждает, что "борцов за карантин" волнует не карантин, а чистая политика. Самое интересное, что все эти борцы с "совком" и "тоталитарной" Россией отличаются откровенно нквдистским мышлением - "запретить, разогнать", "метелить мерзопакостную ватную паству". Других методов не знают и знать не хотят. При этом рассказывают - "Україна це Європа" и "мы идём в Европу". А модераторов, видно тоже устраивает "метелить мерзопакостную ватную паству". Зато древняя шутка насчёт монашки и морковки оказывается "оскорбляет чувства верующих". Хотел бы я увидеть хоть одного нормального верующего (не полного де_била), чьи "религиозные чувства" оскорбляет шутка о монашке. У нас скоро установят законы шариата и будут преследовать (казнить?) за выступления против религии? Как было с Рушди или с Charlie Hebdo?
P.s. unicdima, Вас сильно волнует чистота моего монитора? Других проблем нет? Я Вам завидую.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.