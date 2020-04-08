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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1006100710081009> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Нед 19 кві, 2020 23:50 antey1969 написав: А тем временем медики продолжают заражаться.

Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать. А тем временем медики продолжают заражаться.Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать.

Факт, уже переболели 2 знакомых детских врача. Вообще даже близко не подозревают от кого. Теперь бы врачей диабетиков и врачей сердечников без полной экипировки на работу бы не пускать, хотя лучше вообще их не пускать, ничем они без костюма НАСО не помогут. Факт, уже переболели 2 знакомых детских врача. Вообще даже близко не подозревают от кого. Теперь бы врачей диабетиков и врачей сердечников без полной экипировки на работу бы не пускать, хотя лучше вообще их не пускать, ничем они без костюма НАСО не помогут. stm

Повідомлень: 2243 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:53 freeze написав: wild.tomcat написав: juristkostya написав: Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.



вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.



Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.



не закрили. і не збиралися, це було очевидно ще протягом всього тижня, що передував великодню. за що їм окремий "пламенний привєт". але на мою думку і самі отці і їхнє керівництво мали б відповідальніше (можливо місцями з волшебними пєндєлями від держиморд) до цього віднестися. і добровільно закрили б храми самі, пояснили б пастві що і як, що раз в житті і так можна, бог простить (напевно). а нє, не зробили. що ними рухало, залишається здогадуватися. так що і з них вину знімати якби і нічого.



про ощад і атб нічого поганого не скажу. в ощад чемно по 1 відвідувачу, в атб як і скрізь - якась певна кількість з розрахунку на розмір магазину.





stm написав: freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))



після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. не закрили. і не збиралися, це було очевидно ще протягом всього тижня, що передував великодню. за що їм окремий "пламенний привєт". але на мою думку і самі отці і їхнє керівництво мали б відповідальніше (можливо місцями з волшебними пєндєлями від держиморд) до цього віднестися. і добровільно закрили б храми самі, пояснили б пастві що і як, що раз в житті і так можна, бог простить (напевно). а нє, не зробили. що ними рухало, залишається здогадуватися. так що і з них вину знімати якби і нічого.про ощад і атб нічого поганого не скажу. в ощад чемно по 1 відвідувачу, в атб як і скрізь - якась певна кількість з розрахунку на розмір магазину.після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. wild.tomcat Повідомлень: 959 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:56 unicdima написав: freeze написав: Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах. Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.

так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.

с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление. так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление.



Дружок, давай спать, а то санитары приедут за тобой

Ты перевозбудился на ниве политической борьбы и отсутствия элементарных знаний.

Для эрудиции - в Украине более 20 000 культовых организаций и сооружений, коронавирус обнаружен по моим подсчетам в 17 из 20 000. Дружок, давай спать, а то санитары приедут за тобойТы перевозбудился на ниве политической борьбы и отсутствия элементарных знаний.Для эрудиции - в Украине более 20 000 культовых организаций и сооружений, коронавирус обнаружен по моим подсчетам в 17 из 20 000. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16381 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4133 раз. Подякували: 6511 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 кві, 2020 23:59 Люди! Пожалуйста, не кормите политических проституток ответами. Пусть какают безответно. ЯЧитатель Повідомлень: 357 З нами з: 15.03.13 Подякував: 1366 раз. Подякували: 131 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:16 Эпидемия коронавируса в мире wild.tomcat написав: stm написав: freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))



після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.

Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )

Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё ))) Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё ))) stm

Повідомлень: 2243 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:26 stm написав: Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...

Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них. Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16381 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4133 раз. Подякували: 6511 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:26

TuktarovРоссия(7 лет 8 месяцев)(10:10:01 / 06-04-2020)

Безнаказанность поражает хамство. А невозможность сунуть хаму в репу порождает чувство бессилия. Не желание терпеть хамство приводит к тому, что люди перестают писать.

https://m.aftershock.news/?q=node/851601

И многие таки ушли с форума. Комментарий к статье о БЦЖ и короне:И многие таки ушли с форума. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16192 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:28 stm написав: wild.tomcat написав: stm написав: freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))



після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.

Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )

Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё ))) Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))



Послідовники Московського патріархату думають що вони вічні.Якщо не можуть зеблоїди нічого зробити,

нехай їх покарає вірус. Послідовники Московського патріархату думають що вони вічні.Якщо не можуть зеблоїди нічого зробити,нехай їх покарає вірус. Ethereum Повідомлень: 1191 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:37 freeze написав: stm написав: Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...

Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них. Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них.

А они сработали на опережение и благодатный огонь был привезен куда по вашему ? Правильно, в Лавру и каждый желающий мог прийти на территорию заражения. Так что красиво было, но я теперь если будет пи** хочу видеть не менее громкое дело в Украине и приклонноколенноное битие о прощении на видеообращении ))) Южная Корея абсолютно не тоталитарное государство надо брать хороший пример А они сработали на опережение и благодатный огонь был привезен куда по вашему ? Правильно, в Лавру и каждый желающий мог прийти на территорию заражения. Так что красиво было, но я теперь если будет пи** хочу видеть не менее громкое дело в Украине и приклонноколенноное битие о прощении на видеообращении ))) Южная Корея абсолютно не тоталитарное государство надо брать хороший пример stm

Повідомлень: 2243 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 385 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 00:43 freeze написав: stm написав: Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...

Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них. Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране,и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них.



та і інші від недостачі уваги не страждали. для цікавості, в суботу ввечері, проїхався по місту подивитися як воно, біля всіх як ви кажете "божественних контор" різних конфесій наряди поліції і нацгвардії в немалій кількості, а біля однієї, де я став подивитися, що і як, я привернув увагу одного чоловіка в дивній сірочорній формі, такі мені раніше не попадалися . обійшов мене позаду на відстані, подивився, але видно я йому видався напевно безпечним і він пішов далі. самим цікавим в цьому був напис на його спині - сбу, цікаво ці вже що там робили? чекали терактів та заворушень? та і інші від недостачі уваги не страждали. для цікавості, в суботу ввечері, проїхався по місту подивитися як воно, біля всіх як ви кажете "божественних контор" різних конфесій наряди поліції і нацгвардії в немалій кількості, а біля однієї, де я став подивитися, що і як, я привернув увагу одного чоловіка в дивній сірочорній формі, такі мені раніше не попадалися. обійшов мене позаду на відстані, подивився, але видно я йому видався напевно безпечним і він пішов далі. самим цікавим в цьому був напис на його спині - сбу, цікаво ці вже що там робили? чекали терактів та заворушень? wild.tomcat Повідомлень: 959 З нами з: 28.10.09 Подякував: 44 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1006100710081009> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra П'ят 17 кві, 2020 17:25