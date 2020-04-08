antey1969 написав:А тем временем медики продолжают заражаться. Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать.
Факт, уже переболели 2 знакомых детских врача. Вообще даже близко не подозревают от кого. Теперь бы врачей диабетиков и врачей сердечников без полной экипировки на работу бы не пускать, хотя лучше вообще их не пускать, ничем они без костюма НАСО не помогут.
juristkostya написав:Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.
Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина. Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что ))) Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.
не закрили. і не збиралися, це було очевидно ще протягом всього тижня, що передував великодню. за що їм окремий "пламенний привєт". але на мою думку і самі отці і їхнє керівництво мали б відповідальніше (можливо місцями з волшебними пєндєлями від держиморд) до цього віднестися. і добровільно закрили б храми самі, пояснили б пастві що і як, що раз в житті і так можна, бог простить (напевно). а нє, не зробили. що ними рухало, залишається здогадуватися. так що і з них вину знімати якби і нічого.
про ощад і атб нічого поганого не скажу. в ощад чемно по 1 відвідувачу, в атб як і скрізь - якась певна кількість з розрахунку на розмір магазину.
stm написав:freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.
freeze написав:Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина. Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что ))) Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.
так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать. с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление.
Дружок, давай спать, а то санитары приедут за тобой Ты перевозбудился на ниве политической борьбы и отсутствия элементарных знаний. Для эрудиции - в Украине более 20 000 культовых организаций и сооружений, коронавирус обнаружен по моим подсчетам в 17 из 20 000.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
stm написав:freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.
Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима ) Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))
stm написав:Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...
Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
TuktarovРоссия(7 лет 8 месяцев)(10:10:01 / 06-04-2020) Безнаказанность поражает хамство. А невозможность сунуть хаму в репу порождает чувство бессилия. Не желание терпеть хамство приводит к тому, что люди перестают писать.
stm написав:freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.
Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима ) Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))
Послідовники Московського патріархату думають що вони вічні.Якщо не можуть зеблоїди нічого зробити, нехай їх покарає вірус.
stm написав:Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...
Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них.
А они сработали на опережение и благодатный огонь был привезен куда по вашему ? Правильно, в Лавру и каждый желающий мог прийти на территорию заражения. Так что красиво было, но я теперь если будет пи** хочу видеть не менее громкое дело в Украине и приклонноколенноное битие о прощении на видеообращении ))) Южная Корея абсолютно не тоталитарное государство надо брать хороший пример
stm написав:Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа...
Но туда-то точно никто не ходил, единственная божественная контора в стране, которая была окружена нарядами полиции и закрыта для посещений. Аваков тут сработал как надо, или Кличко сработал как надо. Не знаю, кому спасибо говорить из них.
та і інші від недостачі уваги не страждали. для цікавості, в суботу ввечері, проїхався по місту подивитися як воно, біля всіх як ви кажете "божественних контор" різних конфесій наряди поліції і нацгвардії в немалій кількості, а біля однієї, де я став подивитися, що і як, я привернув увагу одного чоловіка в дивній сірочорній формі, такі мені раніше не попадалися . обійшов мене позаду на відстані, подивився, але видно я йому видався напевно безпечним і він пішов далі. самим цікавим в цьому був напис на його спині - сбу, цікаво ці вже що там робили? чекали терактів та заворушень?