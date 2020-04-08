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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 00:58
stm написав: wild.tomcat написав: stm написав:
freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.
Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )
Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))
У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем.
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