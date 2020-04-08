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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1006100710081009

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 00:58

  stm написав:
  wild.tomcat написав:
  stm написав:freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))


після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. :)

Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )
Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))

У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем.
Zebra
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