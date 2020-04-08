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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1007100810091010> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Пон 20 кві, 2020 00:58 stm написав: wild.tomcat написав: stm написав: freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу )))) freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))



після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески. після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.

Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )

Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё ))) Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))

У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем. У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем. Zebra

Повідомлень: 8082 З нами з: 21.09.12 Подякував: 788 раз. Подякували: 1301 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 02:24 Zebra написав: stm написав: .........

Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )

Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё ))) .........Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима )Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))

У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем. У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем.

По рассказам МОЗ

Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количество тестирований ПЦР.



Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.



Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.



"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов. Источник: https://censor.net.ua/n3190073

На празднование Вербного воскресенья в украинские храмы пришли примерно 126 тыс. человек . Полиция составила админпротоколы в семи областях страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

......

В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.

https://112.ua/obshchestvo/karantin-v-ukraine-na-verbnoe-voskresene-126-tys-veruyushhih-posetili-hramy-policiya-sostavila-adminprotokoly-v-semi-oblastyah-532760.html

Во время пасхальных богослужений полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.



"В целом праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщил глава Нацполиции.



По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан .

https://112.ua/obshchestvo/vo-vremya-pashalnyh-bogosluzheniy-policiya-zafiksirovala-19-sluchaev-nesoblyudeniya-karantinnyh-ogranicheniy-533436.html

Итого, количество людей, пришедших на пасху, примерно такое же, как на вербное воскресенье (вероятно, одни и те же люди).

Господин Степанов рассказал о росте заболеваний после вербного. Не вижу существенного роста.

13.04 - 325 новых случаев (10), 14.04 - 270 (5), 15.04 - 392 (10), 16.04 - 397 (8), 17.04 - 501 (9), 18.04 - 444 (8), 19.04 -343 (8) (в скобках число смертей в этот день).

Да, на 5-6 день после вербного - 17-18.04 вроде бы увеличение. Ну так, если сравнивать 14 и 15 апреля, увеличение ещё больше в абсолютном и, тем более, относительном выражении. Глядя на опыт других стран, количество заболевших за день колеблется достаточно сильно. И это вполне естественно. Кроме того, мы пока в стадии роста заболеваемости. И последнее - как отметил Степанов, "мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ".

Так что, на мой взгляд, второго-четвёртого объяснений роста новых случаев вполне достаточно и вербное (первое объяснение) практически не сказалось.

Тогда (при нынешних объёмах празднования) можно вполне рассчитывать, что и пасха не повлияет на количество заболевших. Есть, правда, шансы, что пасху праздновали активнее, чем вербное, в домашних условиях (это ж святое - угостить куличами, разговеться, водочки хлебнуть; так делают даже не очень верующие и я о таких случаях уже знаю). Это может дать вспышку, но это уже не зависит ни от церкви, ни от веры. Если таких празднований было много, то остаётся надеяться на "благодатный огонь из Иерусалима". По рассказам МОЗИсточник:Итого, количество людей, пришедших на пасху, примерно такое же, как на вербное воскресенье (вероятно, одни и те же люди).Господин Степанов рассказал о росте заболеваний после вербного. Не вижу существенного роста.13.04 - 325 новых случаев (10), 14.04 - 270 (5), 15.04 - 392 (10), 16.04 - 397 (8), 17.04 - 501 (9), 18.04 - 444 (8), 19.04 -343 (8) (в скобках число смертей в этот день).Да, на 5-6 день после вербного - 17-18.04 вроде бы увеличение. Ну так, если сравнивать 14 и 15 апреля, увеличение ещё больше в абсолютном и, тем более, относительном выражении. Глядя на опыт других стран, количество заболевших за день колеблется достаточно сильно. И это вполне естественно. Кроме того, мы пока в стадии роста заболеваемости. И последнее - как отметил Степанов, "мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ".Так что, на мой взгляд, второго-четвёртого объяснений роста новых случаев вполне достаточно и вербное (первое объяснение) практически не сказалось.Тогда (при нынешних объёмах празднования) можно вполне рассчитывать, что и пасха не повлияет на количество заболевших. Есть, правда, шансы, что пасху праздновали активнее, чем вербное, в домашних условиях (это ж святое - угостить куличами, разговеться, водочки хлебнуть; так делают даже не очень верующие и я о таких случаях уже знаю). Это может дать вспышку, но это уже не зависит ни от церкви, ни от веры. Если таких празднований было много, то остаётся надеяться на "благодатный огонь из Иерусалима". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 03:02



Я писал:

Сильно удивила Испания. 887 новых случаев и 637 смертей. Вторая цифра обычная, а вот такого малого количества новых случаев в апреле не было. Рекорд. При том что обычно 5-8 тыс., лучший результат в апреле был 13 числа - 3.268.



Испания исправила свои вчерашние цифры. Сегодня они выглядят наоборот - 3577 новых случаев и 41 новая смерть. Новых случаев заметно меньше, чем обычно, но всё же не в разы. Зато смертей для них смешное количество.

Сегодня они пока показывают 1528 новых случаев и 410 смертей.

Такие "исправления" вызывают ещё больше вопросов. В исправление моего ночного поста viewtopic.php?p=4941389#p4941389Я писал:Испания исправила свои вчерашние цифры. Сегодня они выглядят наоборот - 3577 новых случаев и 41 новая смерть. Новых случаев заметно меньше, чем обычно, но всё же не в разы. Зато смертей для них смешное количество.Сегодня они пока показывают 1528 новых случаев и 410 смертей.Такие "исправления" вызывают ещё больше вопросов.

Испания ещё раз исправила вчерашние цифры.

Теперь они показывают за 18.04 - 3577 новых случаев и 565 новых смертей.

За 19.04 сейчас показывают 4258 и 410.

Уже даже не пойму - смеяться или плакать. Да, очередное уточнение к моему посту viewtopic.php?p=4941789#p4941789 Испания ещё раз исправила вчерашние цифры.Теперь они показывают за 18.04 - 3577 новых случаев и 565 новых смертей.За 19.04 сейчас показывают 4258 и 410.Уже даже не пойму - смеяться или плакать. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16194 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4114 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 03:42 ЛАД



Ждем новую вспышку коронавируса в Украине

Священнослужители УПЦ Московского патриархата в нарушение карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в ночь на 19 апреля пускали людей на пасхальные богослужения в церкви и храмы.

https://m.zn.ua/UKRAINE/opublikovano-vi ... 1690_.html Ждем новую вспышку коронавируса в УкраинеСвященнослужители УПЦ Московского патриархата в нарушение карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в ночь на 19 апреля пускали людей на пасхальные богослужения в церкви и храмы. Ethereum Повідомлень: 1192 З нами з: 11.02.18 Подякував: 7 раз. Подякували: 80 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 04:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире



Новые данные об антителах из итальянской местности Роббиа в Ломбардии показывают, что коронавирус имело примерно в десять раз больше людей, чем первоначально предполагалось, поскольку у них не было симптомов или они имели только легкие симптомы. Фактический уровень иммунизации составляет 22%



https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca ... 002a.shtml Ще одне підтвердження "смертельності" віруса з Ломбардії.Новые данные об антителах из итальянской местности Роббиа в Ломбардии показывают, что коронавирус имело примерно в десять раз больше людей, чем первоначально предполагалось, поскольку у них не было симптомов или они имели только легкие симптомы. Фактический уровень иммунизации составляет 22% $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 248 З нами з: 14.12.16 Подякував: 18 раз. Подякували: 30 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 05:31 juristkostya написав: Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.

А почему никто не приперся добровольно в школу, в парикмахерскую, почему никто добровольно не ездит в метро? Наверное потому, что там закрыто. Так почему нельзя было так же в принудительном порядке закрыть храмы? Я уже не говорю о том, что религия в приоритете государства стоит куда выше образования (не принимая во внимание даже то, что средний посетитель церкви куда ближе к группе риска, чем средний ученик школы).

Если принято решение, что коронавирус это ужас-ужас, и надо жертвовать чем угодно, чтобы это остановить (в том числе оставив миллионы людей без заработка, обрушив ВВП, сорвав по-сути учебнок полугодие в школах и вузах, лишив людей права на стоматологическую помощь и т.п.), то почему такое исключение для церквей?

У нас светское государство или религиозное (хотя после эпопеи с томасом вопрос риторический)?

Может, уже пора и в Конституцию записать об особых правах и привилегиях церкви? А почему никто не приперся добровольно в школу, в парикмахерскую, почему никто добровольно не ездит в метро? Наверное потому, что там закрыто. Так почему нельзя было так же в принудительном порядке закрыть храмы? Я уже не говорю о том, что религия в приоритете государства стоит куда выше образования (не принимая во внимание даже то, что средний посетитель церкви куда ближе к группе риска, чем средний ученик школы).Если принято решение, что коронавирус это ужас-ужас, и надо жертвовать чем угодно, чтобы это остановить (в том числе оставив миллионы людей без заработка, обрушив ВВП, сорвав по-сути учебнок полугодие в школах и вузах, лишив людей права на стоматологическую помощь и т.п.), то почему такое исключение для церквей?У нас светское государство или религиозное (хотя после эпопеи с томасом вопрос риторический)?Может, уже пора и в Конституцию записать об особых правах и привилегиях церкви? Tegularius Повідомлень: 1207 З нами з: 11.02.14 Подякував: 180 раз. Подякували: 201 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 05:35 Schmit написав: Вкладчик1234 написав: Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться.

Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют".

Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают



*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться? Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться.Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют".Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?

Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета. Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета. но одновременно приблизят формирование "коллективного иммунитета" но одновременно приблизят формирование "коллективного иммунитета" juristkostya Повідомлень: 2704 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 05:36 wild.tomcat написав: juristkostya написав: Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов. Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.



вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом. обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия. обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия. juristkostya Повідомлень: 2704 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 815 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 06:21 juristkostya написав: обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия. обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия.

Кто пресекать будет? Полиция или местная власть? Так они сами в некоторых областях Украины - верующие. Сами себя будут наказывать?

Дали отслужить, избежали общественных волнений - молодцы.



Суть карантина в том, чтоб растянуть во времени нагрузку на медицину и морги. Переболеют церковники с паствой в первую очередь. Остальные переболеют чуть позже.

Даже предлагают делать карантин волнами. Набрали пациентов в больницы - сидим дома, койки освободились - выходим на работу, и так по кругу, пока не выработается коллективный иммунитет.



Только китайцы создали себе проблему, остановив распространение вируса у себя в стране. Теперь только у них не будет от него иммунитета, при том, что люди периодически будут завозить в страну свежую вирусню из-за границ. Кто пресекать будет? Полиция или местная власть? Так они сами в некоторых областях Украины - верующие. Сами себя будут наказывать?Дали отслужить, избежали общественных волнений - молодцы.Суть карантина в том, чтоб растянуть во времени нагрузку на медицину и морги. Переболеют церковники с паствой в первую очередь. Остальные переболеют чуть позже.Даже предлагают делать карантин волнами. Набрали пациентов в больницы - сидим дома, койки освободились - выходим на работу, и так по кругу, пока не выработается коллективный иммунитет.Только китайцы создали себе проблему, остановив распространение вируса у себя в стране. Теперь только у них не будет от него иммунитета, при том, что люди периодически будут завозить в страну свежую вирусню из-за границ. safonovstanislav Повідомлень: 2673 З нами з: 10.05.14 Подякував: 179 раз. Подякували: 404 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 07:31 antey1969 написав: А тем временем медики продолжают заражаться.

Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать. А тем временем медики продолжают заражаться.Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать.



И че ? Как вы хотели ? это реальность ! . И че ? Как вы хотели ? это реальность ! . moldashavanin

Повідомлень: 551 З нами з: 22.07.11 Подякував: 202 раз. Подякували: 48 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1007100810091010> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6912 1543788

Zebra П'ят 17 кві, 2020 17:25