stm написав:freeze, пенсионный фонд сказал не надо мешать божьему промыслу ))))
після такого промислу, зважаючи що там не одні пенсіонери були, пенсійний фонд цілком може почати смоктати лапу з причини цілком природнього скорочення бажаючих платити туди внески.
Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима ) Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))
У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем.
stm написав:......... Давайте будем всё же верить в благодатный огонь из Иерусалима ) Ну а статистика через 5 дней покажет стоило ли верянам идти в место где более 100 официальных случаев заражения ) прям Синчонджи Церковь Христа... Главное быть готовым, там за раз 377 вспышка была и всех в городе посадили на карантин... Кстати, лидер стоял на коленях с прощением, а чё )))
У коронавируса инкубационный период дольше 5 дней. Это уже в мае узнаем.
По рассказам МОЗ
Причинами того, что в предыдущие дни возросло количество случаев коронавируса в Украине является несоблюдение рекомендаций Минздрава и увеличение количество тестирований ПЦР.
Об этом заявил на глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
Как он отметил, после несоблюдения рекомендаций Минздрава, проявления болезни были на 4-5 день, после того, как люди заражались.
"Здесь существует несколько факторов. Многие не придерживались наших рекомендаций на вербное воскресенье и не ходили массово, посещали богослужения. В связи с этим, проявления болезни были на 4-5 день после того, как люди заражались. И мы увидели сразу рост заболеваемости. Во-вторых, мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ. За 10 дней было около 1000 тестов, а сейчас около 5000 ", - заявил Степанов.
На празднование Вербного воскресенья в украинские храмы пришли примерно 126 тыс. человек. Полиция составила админпротоколы в семи областях страны. Об этом сообщает пресс-служба президента. ...... В то же время за нарушение карантинных условий во время богослужений Национальная полиция составила админпротоколы в семи областях.
Во время пасхальных богослужений полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантинных ограничений. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства.
"В целом праздничные богослужения проводились в 13 658 храмах во всех регионах государства. Публичную безопасность и порядок обеспечивали 26 500 полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сообщил глава Нацполиции.
По его словам, участие в богослужениях приняли почти 130 000 граждан.
https://112.ua/obshchestvo/vo-vremya-pashalnyh-bogosluzheniy-policiya-zafiksirovala-19-sluchaev-nesoblyudeniya-karantinnyh-ogranicheniy-533436.html Итого, количество людей, пришедших на пасху, примерно такое же, как на вербное воскресенье (вероятно, одни и те же люди). Господин Степанов рассказал о росте заболеваний после вербного. Не вижу существенного роста. 13.04 - 325 новых случаев (10), 14.04 - 270 (5), 15.04 - 392 (10), 16.04 - 397 (8), 17.04 - 501 (9), 18.04 - 444 (8), 19.04 -343 (8) (в скобках число смертей в этот день). Да, на 5-6 день после вербного - 17-18.04 вроде бы увеличение. Ну так, если сравнивать 14 и 15 апреля, увеличение ещё больше в абсолютном и, тем более, относительном выражении. Глядя на опыт других стран, количество заболевших за день колеблется достаточно сильно. И это вполне естественно. Кроме того, мы пока в стадии роста заболеваемости. И последнее - как отметил Степанов, "мы существенно увеличили количество тестирований на ПЦЛ". Так что, на мой взгляд, второго-четвёртого объяснений роста новых случаев вполне достаточно и вербное (первое объяснение) практически не сказалось. Тогда (при нынешних объёмах празднования) можно вполне рассчитывать, что и пасха не повлияет на количество заболевших. Есть, правда, шансы, что пасху праздновали активнее, чем вербное, в домашних условиях (это ж святое - угостить куличами, разговеться, водочки хлебнуть; так делают даже не очень верующие и я о таких случаях уже знаю). Это может дать вспышку, но это уже не зависит ни от церкви, ни от веры. Если таких празднований было много, то остаётся надеяться на "благодатный огонь из Иерусалима".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В исправление моего ночного поста viewtopic.php?p=4941389#p4941389 Я писал:
Сильно удивила Испания. 887 новых случаев и 637 смертей. Вторая цифра обычная, а вот такого малого количества новых случаев в апреле не было. Рекорд. При том что обычно 5-8 тыс., лучший результат в апреле был 13 числа - 3.268.
Испания исправила свои вчерашние цифры. Сегодня они выглядят наоборот - 3577 новых случаев и 41 новая смерть. Новых случаев заметно меньше, чем обычно, но всё же не в разы. Зато смертей для них смешное количество. Сегодня они пока показывают 1528 новых случаев и 410 смертей. Такие "исправления" вызывают ещё больше вопросов.
Испания ещё раз исправила вчерашние цифры. Теперь они показывают за 18.04 - 3577 новых случаев и 565 новых смертей. За 19.04 сейчас показывают 4258 и 410. Уже даже не пойму - смеяться или плакать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Ждем новую вспышку коронавируса в Украине Священнослужители УПЦ Московского патриархата в нарушение карантина, введенного для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, в ночь на 19 апреля пускали людей на пасхальные богослужения в церкви и храмы. https://m.zn.ua/UKRAINE/opublikovano-vi ... 1690_.html
Ще одне підтвердження "смертельності" віруса з Ломбардії.
Новые данные об антителах из итальянской местности Роббиа в Ломбардии показывают, что коронавирус имело примерно в десять раз больше людей, чем первоначально предполагалось, поскольку у них не было симптомов или они имели только легкие симптомы. Фактический уровень иммунизации составляет 22%
juristkostya написав:Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
А почему никто не приперся добровольно в школу, в парикмахерскую, почему никто добровольно не ездит в метро? Наверное потому, что там закрыто. Так почему нельзя было так же в принудительном порядке закрыть храмы? Я уже не говорю о том, что религия в приоритете государства стоит куда выше образования (не принимая во внимание даже то, что средний посетитель церкви куда ближе к группе риска, чем средний ученик школы). Если принято решение, что коронавирус это ужас-ужас, и надо жертвовать чем угодно, чтобы это остановить (в том числе оставив миллионы людей без заработка, обрушив ВВП, сорвав по-сути учебнок полугодие в школах и вузах, лишив людей права на стоматологическую помощь и т.п.), то почему такое исключение для церквей? У нас светское государство или религиозное (хотя после эпопеи с томасом вопрос риторический)? Может, уже пора и в Конституцию записать об особых правах и привилегиях церкви?
Вкладчик1234 написав:Дайте пасочникам, турникмэнам, и прочим заразиться. Всё равно лекарство не скоро будет (если будет), и всё равно "все проконтактируют". Хватит "растягивать удовольствие", а то карантинные ограничения уже напрягают
*Я выполняю рекомендации на 99,99%, и терпение на исходе. Особенно, когда вижу, что я чуть ли не в меньшинстве. Так чего напрягаться?
Проблема в том, что действия чумоносцев московского нургла отодвинут время снятия карантина до лета.
но одновременно приблизят формирование "коллективного иммунитета"
juristkostya написав:Ещё раз: люди припёрлись добровольно. Не надо перекладывать ответственность: это очевиднейшая наша недоработка, что среди нас так много граждан, ставящих догмат выше здравого смысла. Сами себя лишаем будущего круче любых диверсантов.
вихід з ситуації який бачите? вони то "приперлись", а тим хто ні, що робити? і ті хто приперлися, і ті хто ні, живуть в соціумі в тісному контакті, і рано чи пізно перші передадуть другим свої сьогоднішні потенційні "здобутки". ну бо з квартири ви все одно хоч колись виходите (в магазин, сміття винести, собаку вигуляти, може ще і на роботу ), і так чи інакше з ними перетинаєтеся, підїздом одним користуєтеся, ліфтом, громадським транспортом.
обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия.
juristkostya написав:обсуждали уже: у государства достаточно рычагов поесечь массовые мероприятия.
Кто пресекать будет? Полиция или местная власть? Так они сами в некоторых областях Украины - верующие. Сами себя будут наказывать? Дали отслужить, избежали общественных волнений - молодцы.
Суть карантина в том, чтоб растянуть во времени нагрузку на медицину и морги. Переболеют церковники с паствой в первую очередь. Остальные переболеют чуть позже. Даже предлагают делать карантин волнами. Набрали пациентов в больницы - сидим дома, койки освободились - выходим на работу, и так по кругу, пока не выработается коллективный иммунитет.
Только китайцы создали себе проблему, остановив распространение вируса у себя в стране. Теперь только у них не будет от него иммунитета, при том, что люди периодически будут завозить в страну свежую вирусню из-за границ.
antey1969 написав:А тем временем медики продолжают заражаться. Участились случаи, когда у медперсонала обнаруживают коронавирус, причем даже неизвестно от кого его подхватили. Кто-то из больных был с легкой безсимптомной формой, а потом медики разносят вирус по больнице неделю, пока у кого-то не появятся явные симптомы. Имхо, сейчас в больницы лучше не попадать.