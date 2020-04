Додано: Пон 20 кві, 2020 08:08

unicdima написав: freeze написав: Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.

Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))

так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.

так вони постійно тут пишуть "Майдан справаціровал Путєна" так вони постійно тут пишуть "Майдан справаціровал Путєна"

