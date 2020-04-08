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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1007100810091010

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 08:08

  unicdima написав:
  freeze написав:Имхо, выход был один, раз такая опасность как нам говорят, опечатать все учреждения культа, временно, объяснить, что никто не обижает чувства верующих, но так надо, чтобы страна быстрее вышла из карантина.
Поэтому основную ответственность тут несут, не бабушки, припёршиеся на всенощную, не служители культов, а персонально Зеленский, СНБО, премьер и министр здравоохранения, это было их решение, полстраны они закрыли без работы, а тут что )))
Хотя абсолютно уверен, что Ощадбанк, АТБ и маршрутки несут угрозу коронавируса, гораздо большую, чем бабульки в храмах.

так такие как ты и ЛАД первые будут вопить о репрессиях, а парашатудей по всему миру будут это дерьмо разбрасывать.
с точки зрения ватанов оказывается не преступник виноват, а тот кто не смог предугадать и предотвратить преступление.

так вони постійно тут пишуть "Майдан справаціровал Путєна"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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