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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1010101110121013

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:47

  19yuriy91 написав:пик эпидемии COVID-19 в Украине может прийтись на двадцатые числа апреля. Насколько это так? Возможно, у вас есть другие предположения?


если на графики официальной статистики взглянуть, то пик будет где-то в середине мая. Но не факт, что официальная статистика отражает реальную ситуацию с коронавирусом.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:00

Итак смотрим статистику за прошлый день, 19 апреля, воскресенье.

Визуально на первый взгляд выглядит неплохо, но опять сравниваем с аналогичными воскресеньями апреля:
количество вновь заболевших
5 апреля + 73316, 12 апреля + 72041, 19 апреля + 75804

День Сурка.
Помечаем вчерашний день - как 20-й день серых будней пандемии без особых перемен.

Даже в выходной день, отмечаются страны с антирекордами по заболеваемости, наблюдаем продолжающееся перетекание волны коронавируса из европейских стран в другие точки на карте.
Россия + 6060 за день
Пакистан + 710
Мексика + 622
Польша + 545, тут оригинально совпало, максимум и объявление о смягчении карантина
Эмираты + 479

Турция буднично обогнала Китай в мировой статистике по заболевшим за время пандемии.

Странности французской статистики уже обсуждали, всего + 1101 заболевший, это мало для них, завтра точно добавят.
Испания с точностью до наоборот, выдала 1195 умерших за день, это много для них, но тут уже не отнимут. Скорее всего опять какие-то цифры нашли, что раньше не учли.

Ряд стран сегодня немного смягчает карантинные меры:
Германия открывает часть офисов и автосалоны
Чехия открывает рынки
Норвегия открывает детские сады
Польша открывает парки и увеличивает возможное количество людей в магазинах
Небольшое ослабление карантина с понедельника также в Иране, Словении, Израиле.

По поводу возмущения Степанова и семи областей не сдавших у нас статистику, выглядит очень странно. Не забываем, что завтра-послезавтра в Офисе Президента будет решаться вопрос о продлении карантина.
А по факту будет такая история, завтра в статистику добавят эти семь областей, которые выдадут свои показатели сразу за два дня в том числе там Черновицкая область - коронавирусный лидер, будет достаточный подъём заболеваемости, частично сманипулированный, и вот как с такими нарисованными цифрами на увеличение можно будет принимать решение о смягчении карантина. Специально нагоняют что-ли к дате объявления решения о продлении?

Бацька сказал празднично встретить Пасху, и запретил портить настроение гражданам ненужными цифрами, Беларусь просто два дня не предоставляет никаких данных.

Теперь о положительном
США дали неплохую статистику, и выглядит так, что при существующих карантинных мерах у них, они больше расти по вновь заболевшим не будут.
Япония четвертый день подряд улучшение, видимо режим ЧП реально действует.
В Китае всего 16 заболевших за день, в Южной Корее всего + 8, таких цифр у них еще не было. Гонконг + 2, Ливан и Черногория по + 1 заболевшему. Выглядит очень оптимистично.

Вслед за Гренландией нарисовались две страны без коронавируса, это Мавритания и Бурунди. То есть коронавирус там был, но по 1 человеку умерло, кстати этого хлопца из Бурунди я недавно вспоминал в один из дней, остальные все выздоровели. Сделаем вид, что мы поверили в эти данные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:41

  antey1969 написав:
  ЛАД написав:
"Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1864786-koronavirusom-v-ukrayini-zarazilosya-vzhe-ponad-1-7-tisyach-medikiv-stepanov
Потрясающий результат!
30 % заболевших - медработники.

Там цифру перепутали. На самом деле 1074.
Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах

Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например.
Renee
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:47

  Renee написав:
  antey1969 написав:Там цифру перепутали. На самом деле 1074.
Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах

Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например.


В США всего 1,5 % заболевших медики.
https://nv.ua/world/countries/koronavir ... 82431.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:50

  varlo написав:[youtube]U-Wo0krriQ0[/youtube

Известна как автор работ, встретивших серьёзную критику научного сообщества, в которых утверждается, что генетически-модифицированная соя негативно влияет на репродуктивные функции животных. Считает, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне[2]. Считает, что мужчины произошли от женщин-гермафродитов.
.........
Начиная с 2005 года И. В. Ермакова экспериментально исследует воздействие одного из сортов генно-модифицированной сои (RR, линия 40.3.2) на здоровье крыс и их потомства[18][19][20][21], но научное сообщество подвергло критике работы Ермаковой за нарушения в организации эксперимента и некорректную обработку полученных данных[22][23]. Результаты Ермаковой не подтвердились в независимых экспериментах
.....
Ермакова заявляет, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне с целью сократить или даже уничтожить население Земли[34]. Обсуждала опасность ГМО с Николаем Левашовым[35]. Для получения больших урожаев без использования ГМО советует использовать метод, разработанный Левашовым[

Статья из Вики "Ермакова, Ирина Владимировна".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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