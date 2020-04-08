если на графики официальной статистики взглянуть, то пик будет где-то в середине мая. Но не факт, что официальная статистика отражает реальную ситуацию с коронавирусом.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 12:47
если на графики официальной статистики взглянуть, то пик будет где-то в середине мая. Но не факт, что официальная статистика отражает реальную ситуацию с коронавирусом.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:00
Итак смотрим статистику за прошлый день, 19 апреля, воскресенье.
Визуально на первый взгляд выглядит неплохо, но опять сравниваем с аналогичными воскресеньями апреля:
количество вновь заболевших
5 апреля + 73316, 12 апреля + 72041, 19 апреля + 75804
День Сурка.
Помечаем вчерашний день - как 20-й день серых будней пандемии без особых перемен.
Даже в выходной день, отмечаются страны с антирекордами по заболеваемости, наблюдаем продолжающееся перетекание волны коронавируса из европейских стран в другие точки на карте.
Россия + 6060 за день
Пакистан + 710
Мексика + 622
Польша + 545, тут оригинально совпало, максимум и объявление о смягчении карантина
Эмираты + 479
Турция буднично обогнала Китай в мировой статистике по заболевшим за время пандемии.
Странности французской статистики уже обсуждали, всего + 1101 заболевший, это мало для них, завтра точно добавят.
Испания с точностью до наоборот, выдала 1195 умерших за день, это много для них, но тут уже не отнимут. Скорее всего опять какие-то цифры нашли, что раньше не учли.
Ряд стран сегодня немного смягчает карантинные меры:
Германия открывает часть офисов и автосалоны
Чехия открывает рынки
Норвегия открывает детские сады
Польша открывает парки и увеличивает возможное количество людей в магазинах
Небольшое ослабление карантина с понедельника также в Иране, Словении, Израиле.
По поводу возмущения Степанова и семи областей не сдавших у нас статистику, выглядит очень странно. Не забываем, что завтра-послезавтра в Офисе Президента будет решаться вопрос о продлении карантина.
А по факту будет такая история, завтра в статистику добавят эти семь областей, которые выдадут свои показатели сразу за два дня в том числе там Черновицкая область - коронавирусный лидер, будет достаточный подъём заболеваемости, частично сманипулированный, и вот как с такими нарисованными цифрами на увеличение можно будет принимать решение о смягчении карантина. Специально нагоняют что-ли к дате объявления решения о продлении?
Бацька сказал празднично встретить Пасху, и запретил портить настроение гражданам ненужными цифрами, Беларусь просто два дня не предоставляет никаких данных.
Теперь о положительном
США дали неплохую статистику, и выглядит так, что при существующих карантинных мерах у них, они больше расти по вновь заболевшим не будут.
Япония четвертый день подряд улучшение, видимо режим ЧП реально действует.
В Китае всего 16 заболевших за день, в Южной Корее всего + 8, таких цифр у них еще не было. Гонконг + 2, Ливан и Черногория по + 1 заболевшему. Выглядит очень оптимистично.
Вслед за Гренландией нарисовались две страны без коронавируса, это Мавритания и Бурунди. То есть коронавирус там был, но по 1 человеку умерло, кстати этого хлопца из Бурунди я недавно вспоминал в один из дней, остальные все выздоровели. Сделаем вид, что мы поверили в эти данные.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:41
Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:47
В США всего 1,5 % заболевших медики.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:50
Статья из Вики "Ермакова, Ирина Владимировна".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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