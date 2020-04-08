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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1010101110121013 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Пон 20 кві, 2020 12:47 19yuriy91 написав: пик эпидемии COVID-19 в Украине может прийтись на двадцатые числа апреля. Насколько это так? Возможно, у вас есть другие предположения? пик эпидемии COVID-19 в Украине может прийтись на двадцатые числа апреля. Насколько это так? Возможно, у вас есть другие предположения?



если на графики официальной статистики взглянуть, то пик будет где-то в середине мая. Но не факт, что официальная статистика отражает реальную ситуацию с коронавирусом. если на графики официальной статистики взглянуть, то пик будет где-то в середине мая. Но не факт, что официальная статистика отражает реальную ситуацию с коронавирусом. Амвросий

Повідомлень: 1857 З нами з: 26.02.09 Подякував: 187 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 13:00 Итак смотрим статистику за прошлый день, 19 апреля, воскресенье.



Визуально на первый взгляд выглядит неплохо, но опять сравниваем с аналогичными воскресеньями апреля:

количество вновь заболевших

5 апреля + 73316, 12 апреля + 72041, 19 апреля + 75804



День Сурка.

Помечаем вчерашний день - как 20-й день серых будней пандемии без особых перемен.



Даже в выходной день, отмечаются страны с антирекордами по заболеваемости, наблюдаем продолжающееся перетекание волны коронавируса из европейских стран в другие точки на карте.

Россия + 6060 за день

Пакистан + 710

Мексика + 622

Польша + 545, тут оригинально совпало, максимум и объявление о смягчении карантина

Эмираты + 479



Турция буднично обогнала Китай в мировой статистике по заболевшим за время пандемии.



Странности французской статистики уже обсуждали, всего + 1101 заболевший, это мало для них, завтра точно добавят.

Испания с точностью до наоборот, выдала 1195 умерших за день, это много для них, но тут уже не отнимут. Скорее всего опять какие-то цифры нашли, что раньше не учли.



Ряд стран сегодня немного смягчает карантинные меры:

Германия открывает часть офисов и автосалоны

Чехия открывает рынки

Норвегия открывает детские сады

Польша открывает парки и увеличивает возможное количество людей в магазинах

Небольшое ослабление карантина с понедельника также в Иране, Словении, Израиле.



По поводу возмущения Степанова и семи областей не сдавших у нас статистику, выглядит очень странно. Не забываем, что завтра-послезавтра в Офисе Президента будет решаться вопрос о продлении карантина.

А по факту будет такая история, завтра в статистику добавят эти семь областей, которые выдадут свои показатели сразу за два дня в том числе там Черновицкая область - коронавирусный лидер, будет достаточный подъём заболеваемости, частично сманипулированный, и вот как с такими нарисованными цифрами на увеличение можно будет принимать решение о смягчении карантина. Специально нагоняют что-ли к дате объявления решения о продлении?



Бацька сказал празднично встретить Пасху, и запретил портить настроение гражданам ненужными цифрами, Беларусь просто два дня не предоставляет никаких данных.



Теперь о положительном

США дали неплохую статистику, и выглядит так, что при существующих карантинных мерах у них, они больше расти по вновь заболевшим не будут.

Япония четвертый день подряд улучшение, видимо режим ЧП реально действует.

В Китае всего 16 заболевших за день, в Южной Корее всего + 8, таких цифр у них еще не было. Гонконг + 2, Ливан и Черногория по + 1 заболевшему. Выглядит очень оптимистично.



Вслед за Гренландией нарисовались две страны без коронавируса, это Мавритания и Бурунди. То есть коронавирус там был, но по 1 человеку умерло, кстати этого хлопца из Бурунди я недавно вспоминал в один из дней, остальные все выздоровели. Сделаем вид, что мы поверили в эти данные. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16385 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4134 раз. Подякували: 6516 раз. Профіль 21 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 13:41 antey1969 написав: ЛАД написав: "Всего за все время пандемии в Украине заболело 5710 человек, из них 374 ребенка и 1704 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 359 человек, а летальных случаев 151", - рассказал Степанов.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1864786-koronavirusom-v-ukrayini-zarazilosya-vzhe-ponad-1-7-tisyach-medikiv-stepanov

Потрясающий результат!

30 % заболевших - медработники. Потрясающий результат!30 % заболевших - медработники.

Там цифру перепутали. На самом деле 1074.

Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах Там цифру перепутали. На самом деле 1074.Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах

Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например. Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например. Renee Повідомлень: 151 З нами з: 22.10.19 Подякував: 43 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 13:47 Renee написав: antey1969 написав: Там цифру перепутали. На самом деле 1074.

Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах Там цифру перепутали. На самом деле 1074.Но и 20% просто кричат на весь мир о том, что с обеспечением СИЗами у нас в клиниках просто швах

Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например. Во многих странах ЕС такие цифры 20-30%, а то и больше. В Нидерландах, например.



В США всего 1,5 % заболевших медики.

https://nv.ua/world/countries/koronavir ... 82431.html В США всего 1,5 % заболевших медики. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16385 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4134 раз. Подякували: 6516 раз. Профіль 21 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 13:50 varlo написав: [youtube]U-Wo0krriQ0[/youtube [youtube]U-Wo0krriQ0[/youtube

Известна как автор работ, встретивших серьёзную критику научного сообщества, в которых утверждается, что генетически-модифицированная соя негативно влияет на репродуктивные функции животных. Считает, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне[2]. Считает, что мужчины произошли от женщин-гермафродитов.

.........

Начиная с 2005 года И. В. Ермакова экспериментально исследует воздействие одного из сортов генно-модифицированной сои (RR, линия 40.3.2) на здоровье крыс и их потомства[18][19][20][21], но научное сообщество подвергло критике работы Ермаковой за нарушения в организации эксперимента и некорректную обработку полученных данных[22][23]. Результаты Ермаковой не подтвердились в независимых экспериментах

.....

Ермакова заявляет, что технологию создания ГМО человечеству дали инопланетяне с целью сократить или даже уничтожить население Земли[34]. Обсуждала опасность ГМО с Николаем Левашовым[35]. Для получения больших урожаев без использования ГМО советует использовать метод, разработанный Левашовым[

Статья из Вики "Ермакова, Ирина Владимировна". Статья из Вики "Ермакова, Ирина Владимировна". Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16199 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4449 раз. Подякували: 4115 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1010101110121013 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra П'ят 17 кві, 2020 17:25