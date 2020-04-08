Додано: Пон 20 кві, 2020 17:59

О, нашел страну, похожую на нас по степени зараженния медиков.



Из 2 472 случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове, 635 случаев приходится на работников системы здравоохранения: врачей и медперсонал, показывают новые данные опубликованные Минздравом страны.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.