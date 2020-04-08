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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1013101410151016>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 16:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  19yuriy91 написав:Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. «На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом».

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.


Как-то не совсем это стыкуется с успешной практикой лечения тяжелых пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Или организм вдруг может "забыть" вирус, который он только что успешно поборол?
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:06

  Civis написав:
  19yuriy91 написав:Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. «На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом».

Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.


Как-то не совсем это стыкуется с успешной практикой лечения тяжелых пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Или организм вдруг может "забыть" вирус, который он только что успешно поборол?


скорее, нет 100% гарантии
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Civis написав: Или организм вдруг может "забыть" вирус, который он только что успешно поборол?


Легко.
Я тут уже приводил сведения, что одним из старых видов коронавируса, вызывающего ОРЗ, люди ухитрялись переболеть до трех раз за один эпидсезон осень-весна.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:20

  antey1969 написав:Кстати, если кто не в курсе, то в составе делегации наших медиков в Италии присутствует(в качестве медбрата) племянник славной "реформаторши" Супрун.

Ну и что? Серьезно: н у и ч т о ?

Если бы на руководящую должность взяли бы молого племянничка, как на место главы полиции Киева кента с фотками курения марихуаны за год до назначения или тп с фотками а-ля сперма на губах на похожую должность - тогда бы понял повод, а Т У Т???

Или вы сомневаетесь в возможности, что родственник решил пойти по стопам и у него хватит мозгов, чтобы быть квалифицированным медбратом? Или что Супрун не имеет мочи или права помочь своему племяннику не выходя за рамки Закона и морали?
Востаннє редагувалось Slx в Пон 20 кві, 2020 17:25, всього редагувалось 3 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:22

социализм с человеческим лицом
или :D
везёт же некоторым....

ЛЮКСЕМБУРГ ЗАКУПИВ 8 МІЛЬЙОНІВ МАСОК
(В КРАЇНІ 600 ТИСЯЧ МЕШКАНЦІВ)

Як правило, колядники в нас ходять за тиждень до Великодня, а сьогодні прийшла ціла група людей - держава роздає по 5 масок на особу безкоштовно, бо від сьогодні носіння маски в публічних місцях в Люксембурзі - транспорт, супермаркети тощо - є обов'язковим (за відсутність 153 євро штраф).

https://www.facebook.com/natalia.pavlyk ... 9052864228

сначала пряник, а кнут потом.....
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Почаеве, где на Пасху не соблюли требований карантина, количество больных коронавирусом выросло на 50%
Но это ещё результаты Вербного. Пасхальное будет на следующей неделе.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 17:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О, нашел страну, похожую на нас по степени зараженния медиков.

Из 2 472 случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове, 635 случаев приходится на работников системы здравоохранения: врачей и медперсонал, показывают новые данные опубликованные Минздравом страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:03

На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной. Хотя буквально пару дней назад в масках было 99%, на площадках единицы.
В магазинах режим пока держится.

Без еженедельной добавки стимулов (от устрашения заболеванием и до реального наказания штрафом) сомневаюсь, что уровень соблюдения карантинных мер не упадёт ниже плинтуса очень быстро. Он и так бы упал, но не так быстро и не в пол.

Как ни относись к посадовцям, но в ситуации они оказались сложной. Одна надежда, что большинство сограждан уже скрыто переболело или болеть будет бессимптомно, не тяжело.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

pesikot написав:В Почаеве, где на Пасху не соблюли требований карантина, количество больных коронавирусом выросло на 50%
Но это ещё результаты Вербного. Пасхальное будет на следующей неделе.


Да там в Монастыриском районе в четыре раза больше зараженных, больной священник знатно побегал по крещениям и похоронам, потом сам и умер.

Но тема с Пасхой уже не актуальна, надо думать, что делать с майскими шашлыками, понятно, что туда отметить светлый праздник Первомай выйдут на порядок больше людей, чем бегающих вокруг церкви.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Беларуси раскрыли данные о коронавирусе: заболевших - больше шести тысяч
В Украине 5710.
При том, что жителей Белоруссии меньше, чем жителей Украины, этак раза в 4

Жителям Кении раздают Hennessy в качестве "дезинфицирующего средства для горла"
Как передает НВ, по словам Сонко, маленькие бутылки коньяка включены в качестве «дезинфицирующего средства для горла».

Африкан Свиридович: - Ех, нам би так!
Мурзік: - Вам так не буде.

(с) Лесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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