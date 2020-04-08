19yuriy91 написав:Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. «На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом».
Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.
Как-то не совсем это стыкуется с успешной практикой лечения тяжелых пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Или организм вдруг может "забыть" вирус, который он только что успешно поборол?
19yuriy91 написав:Голова служби нових захворювань ВООЗ Марія Ван Керкор вважає, що аналіз крові може і не надати необхідної інформації. «На тепер немає свідчень про те, що аналіз крові може показати, чи має особа імунітет, або захист від повторного зараження. Використання таких тестів дозволить виміряти кількість антитіл, які людина виробляє через тиждень, або два після зараження вірусом».
Але навіть ті, хто має антитіла, не обов‘язково мають імунітет до хвороби, говорить експертка.
Как-то не совсем это стыкуется с успешной практикой лечения тяжелых пациентов плазмой крови уже переболевших людей. Или организм вдруг может "забыть" вирус, который он только что успешно поборол?
antey1969 написав:Кстати, если кто не в курсе, то в составе делегации наших медиков в Италии присутствует(в качестве медбрата) племянник славной "реформаторши" Супрун.
Ну и что? Серьезно: н у и ч т о ?
Если бы на руководящую должность взяли бы молого племянничка, как на место главы полиции Киева кента с фотками курения марихуаны за год до назначения или тп с фотками а-ля сперма на губах на похожую должность - тогда бы понял повод, а Т У Т???
Или вы сомневаетесь в возможности, что родственник решил пойти по стопам и у него хватит мозгов, чтобы быть квалифицированным медбратом? Или что Супрун не имеет мочи или права помочь своему племяннику не выходя за рамки Закона и морали?
Востаннє редагувалось Slx в Пон 20 кві, 2020 17:25, всього редагувалось 3 разів.
https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард
социализм с человеческим лицом или везёт же некоторым....
ЛЮКСЕМБУРГ ЗАКУПИВ 8 МІЛЬЙОНІВ МАСОК (В КРАЇНІ 600 ТИСЯЧ МЕШКАНЦІВ)
Як правило, колядники в нас ходять за тиждень до Великодня, а сьогодні прийшла ціла група людей - держава роздає по 5 масок на особу безкоштовно, бо від сьогодні носіння маски в публічних місцях в Люксембурзі - транспорт, супермаркети тощо - є обов'язковим (за відсутність 153 євро штраф).
О, нашел страну, похожую на нас по степени зараженния медиков.
Из 2 472 случаев заражения коронавирусом нового типа в Молдове, 635 случаев приходится на работников системы здравоохранения: врачей и медперсонал, показывают новые данные опубликованные Минздравом страны.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной. Хотя буквально пару дней назад в масках было 99%, на площадках единицы. В магазинах режим пока держится.
Без еженедельной добавки стимулов (от устрашения заболеванием и до реального наказания штрафом) сомневаюсь, что уровень соблюдения карантинных мер не упадёт ниже плинтуса очень быстро. Он и так бы упал, но не так быстро и не в пол.
Как ни относись к посадовцям, но в ситуации они оказались сложной. Одна надежда, что большинство сограждан уже скрыто переболело или болеть будет бессимптомно, не тяжело.