Додано: Пон 20 кві, 2020 19:19

lapay написав: Starikan написав: Похоже, что вас не пугает остановка экономики.

А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.

Можете кидать тапками, не обижусь.

Похоже, что вас не пугает остановка экономики.А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.

Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись. По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.

можу привести як приклад теперішню засуху.

на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...

що є дача, що нема, один фіг...

а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять можу привести як приклад теперішню засуху.на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...що є дача, що нема, один фіг...а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/