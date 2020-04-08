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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53
Starikan написав:
Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.
По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 19:19
lapay написав: Starikan написав:
Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.
По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.
можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...
а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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