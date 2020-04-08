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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1013101410151016

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53

  Starikan написав:Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:19

  lapay написав:
  Starikan написав:Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.

можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...
а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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