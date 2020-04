Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53 Starikan написав: Похоже, что вас не пугает остановка экономики.

А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.

Можете кидать тапками, не обижусь.

А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.

Можете кидать тапками, не обижусь.

Похоже, что вас не пугает остановка экономики.А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.

Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.

А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.

Можете кидать тапками, не обижусь.

Похоже, что вас не пугает остановка экономики.А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.

Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись. По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.

можу привести як приклад теперішню засуху.

на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...

що є дача, що нема, один фіг...

можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...
а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять

flyman

Повідомлень: 18660 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1052 раз. Подякували: 1249 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:07 detroytred написав: На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной. Хотя буквально пару дней назад в масках было 99%, на площадках единицы.

В магазинах режим пока держится.



Без еженедельной добавки стимулов (от устрашения заболеванием и до реального наказания штрафом) сомневаюсь, что уровень соблюдения карантинных мер не упадёт ниже плинтуса очень быстро. Он и так бы упал, но не так быстро и не в пол.



Как ни относись к посадовцям, но в ситуации они оказались сложной. Одна надежда, что большинство сограждан уже скрыто переболело или болеть будет бессимптомно, не тяжело. На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной. Хотя буквально пару дней назад в масках было 99%, на площадках единицы.В магазинах режим пока держится.Без еженедельной добавки стимулов (от устрашения заболеванием и до реального наказания штрафом) сомневаюсь, что уровень соблюдения карантинных мер не упадёт ниже плинтуса очень быстро. Он и так бы упал, но не так быстро и не в пол.Как ни относись к посадовцям, но в ситуации они оказались сложной. Одна надежда, что большинство сограждан уже скрыто переболело или болеть будет бессимптомно, не тяжело.



Ибо задолбали они кричать - Волк , Волк , Волк ...

Ибо задолбали они кричать - Волк , Волк , Волк ...
в людей другие проблемы

moldashavanin

На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

freeze



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16390 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4134 раз. Подякували: 6522 раз. Профіль 21 3 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 20:47 freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

когда я это еще писал ?

viewtopic.php?p=4941483#p4941483

когда я это еще писал ?

viewtopic.php?p=4941483#p4941483

и что дальше так же страшно коронавируса ? если большинстов переболеет даже не зная об этом ? без каких либо последствий

yama

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2220 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4161 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 21:02 lapay написав: Starikan написав: Похоже, что вас не пугает остановка экономики.

А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.

Можете кидать тапками, не обижусь.

Похоже, что вас не пугает остановка экономики.А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка.... ....

по великому рахунку ви не економіст , а той же барбер не піде і не витратить свою зарплату на якісь інші продукти товари ? А маленькі магазинчики не дають роботу продавцям і великим компаніям оптовикам постачальникам які в свою чергу купують наприклад ту ж українську агропродукцію чи ще якусь українську продукцію ?

yama

Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются . yama Повідомлень: 2220 З нами з: 12.08.17 Подякував: 4161 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 21:55 freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



juristkostya написав: это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

juristkostya

Я не претендую на академічні визначення економічних термінів. Просто пояснюю, чому уряди, в усьому світі, закривають, на карантин, сферу послуг, і не закривають виробництва, великі чи маленькі.

lapay

Я не претендую на академічні визначення економічних термінів. Просто пояснюю, чому уряди, в усьому світі, закривають, на карантин, сферу послуг, і не закривають виробництва, великі чи маленькі. Я не претендую на академічні визначення економічних термінів. Просто пояснюю, чому уряди, в усьому світі, закривають, на карантин, сферу послуг, і не закривають виробництва, великі чи маленькі.

?????

?????
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

juristkostya



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Made in Russia тесты или настоящие?

Ukrainian

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

