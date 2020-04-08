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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1014101510161017>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
19
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
40
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
10
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 18:53

  Starikan написав:Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:19

  lapay написав:
  Starikan написав:Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка, як дачники, які копошаться на своїх двух сотках не сільське господарство. Хоча вони підвищують якість життя.
Просто треба мати заначку на чорний день, бо, крім карантину, в житті може багато чого трапитись.

можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...
а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:07

  detroytred написав:На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной. Хотя буквально пару дней назад в масках было 99%, на площадках единицы.
В магазинах режим пока держится.

Без еженедельной добавки стимулов (от устрашения заболеванием и до реального наказания штрафом) сомневаюсь, что уровень соблюдения карантинных мер не упадёт ниже плинтуса очень быстро. Он и так бы упал, но не так быстро и не в пол.

Как ни относись к посадовцям, но в ситуации они оказались сложной. Одна надежда, что большинство сограждан уже скрыто переболело или болеть будет бессимптомно, не тяжело.


Ибо задолбали они кричать - Волк , Волк , Волк ...
в людей другие проблемы
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:11

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:47

  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

когда я это еще писал ?
viewtopic.php?p=4941483#p4941483
и что дальше так же страшно коронавируса ? если большинстов переболеет даже не зная об этом ? без каких либо последствий
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:02

  lapay написав:
  Starikan написав:Похоже, что вас не пугает остановка экономики.
А вот меня больше пугает 3+ млн безработных, чем 6 тыс заболевших.
Можете кидать тапками, не обижусь.

По великому рахунку барбершопи і маленькі магазини - не економіка....

по великому рахунку ви не економіст , а той же барбер не піде і не витратить свою зарплату на якісь інші продукти товари ? А маленькі магазинчики не дають роботу продавцям і великим компаніям оптовикам постачальникам які в свою чергу купують наприклад ту ж українську агропродукцію чи ще якусь українську продукцію ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 21:55

  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:15

  yama написав:по великому рахунку ви не економіст , а той же барбер не піде і не витратить свою зарплату на якісь інші продукти товари ? А маленькі магазинчики не дають роботу продавцям і великим компаніям оптовикам постачальникам які в свою чергу купують наприклад ту ж українську агропродукцію чи ще якусь українську продукцію ?

Я не претендую на академічні визначення економічних термінів. Просто пояснюю, чому уряди, в усьому світі, закривають, на карантин, сферу послуг, і не закривають виробництва, великі чи маленькі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:17

  lapay написав:
  yama написав:по великому рахунку ви не економіст , а той же барбер не піде і не витратить свою зарплату на якісь інші продукти товари ? А маленькі магазинчики не дають роботу продавцям і великим компаніям оптовикам постачальникам які в свою чергу купують наприклад ту ж українську агропродукцію чи ще якусь українську продукцію ?

Я не претендую на академічні визначення економічних термінів. Просто пояснюю, чому уряди, в усьому світі, закривають, на карантин, сферу послуг, і не закривають виробництва, великі чи маленькі.

?????
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:34

  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Made in Russia тесты или настоящие? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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