Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1014101510161017 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 189 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 19 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 40 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 10 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 17% 33 Всього голосів : 189 Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42 juristkostya написав: А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример. А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські. Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10338 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1129 раз. Подякували: 1251 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 22:46 freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Курсанты элитной ВМА - это те, которые молодые и прошли с идеальным здоровьем, в отличие от попавших в военно-мясную свалку? Курсанты элитной ВМА - это те, которые молодые и прошли с идеальным здоровьем, в отличие от попавших в военно-мясную свалку? https://lx4.me/c/FsuG7Pbx - бонусне реф. посилання для Ко-Ко кард Банку Форвард Slx Повідомлень: 614 З нами з: 23.07.18 Подякував: 182 раз. Подякували: 74 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 22:58 juristkostya написав: freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.

А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...

Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой Этаа.А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 31076 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2477 раз. Подякували: 3624 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 23:01 clientage написав: juristkostya написав: freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.

А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там... Этаа.А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...

Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее. Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее. juristkostya Повідомлень: 2716 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 23:03 lapay написав: juristkostya написав: А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример. А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські. Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.

Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано. Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано. juristkostya Повідомлень: 2716 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 817 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 кві, 2020 23:07 Re: Эпидемия коронавируса в мире juristkostya написав: clientage написав: juristkostya написав: [quote="4942576:freeze"]На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. [quote="4942576:freeze"]На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.

А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там... Этаа.А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...

Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.

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Торопиться не надо...

Вирус новый, не изученый



​ В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом



В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.



"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.



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Коронавирус: LIVE Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.[/quote]Торопиться не надо...Вирус новый, не изученыйВ Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусомВ Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль."У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.Следить за новостямиКоронавирус: LIVE zokibada Повідомлень: 51 З нами з: 04.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1014101510161017 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Zebra П'ят 17 кві, 2020 17:25