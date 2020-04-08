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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:42
juristkostya написав:
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:46
freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
Курсанты элитной ВМА - это те, которые молодые и прошли с идеальным здоровьем, в отличие от попавших в военно-мясную свалку?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:58
juristkostya написав: freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:01
clientage написав: juristkostya написав: freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:03
lapay написав: juristkostya написав:
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.
Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:07
juristkostya написав: clientage написав: juristkostya написав:
[quote="4942576:freeze"]На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
[/quote]
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