Додано: Пон 20 кві, 2020 22:58

juristkostya написав: freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов. это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой