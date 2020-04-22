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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 кві, 2020 22:46
freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
Курсанты элитной ВМА - это те, которые молодые и прошли с идеальным здоровьем, в отличие от попавших в военно-мясную свалку?
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Додано: Пон 20 кві, 2020 22:58
juristkostya написав: freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:01
clientage написав: juristkostya написав: freeze написав:
На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:03
lapay написав: juristkostya написав:
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.
Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:07
juristkostya написав: clientage написав: juristkostya написав:
[quote="4942576:freeze"]На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.
Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
[/quote]
Торопиться не надо...
Вирус новый, не изученый
В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:44
zokibada написав:
.......
Торопиться не надо...
Вирус новый, не изученый
В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом
В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.
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Коронавирус: LIVE
Возможно, просто недолеченные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 23:49
juristkostya написав: lapay написав: juristkostya написав:
А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.
Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано.
Стоит ещё добавить, что на производстве круг общения у большинства значительно уже, чем в парикмахерской или в магазине. Пришел на работу, стал за станок (на конвейер, за швейную машину, ...) и всё. Расстояние между работниками, как правило, достаточно большое. Почти самоизоляция.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:19
clientage написав:
Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой
Выздоровевшие от коронавируса чилийцы получат «иммунные паспорта». Обладатель документа сможет выходить в общественные места и ходить на работу. Подать заявки на получение «паспорта» жители Чили могут уже сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:50
flyman написав:
можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять
Это главный идиотизм карантина, который должен быть устранен в первую очередь.
Даже не столько из-за дачников, сколько из-за жителей пригорода.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Вів 21 кві, 2020 00:53
detroytred написав:
На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной.
И правильно сделал.
На улице заразиться практически невозможно, тем более при нынешней ветреной погоде, если не обниматься и не целоваться.
Маски - это для мест торговли и транспорта.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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