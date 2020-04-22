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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10151016101710181019 ... 1038>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 192
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
41
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:46

  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Курсанты элитной ВМА - это те, которые молодые и прошли с идеальным здоровьем, в отличие от попавших в военно-мясную свалку?
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 22:58

  juristkostya написав:
  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:01

  clientage написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там... :idea:

Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:03

  lapay написав:
  juristkostya написав:А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.

Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:07

Re: Эпидемия коронавируса в мире

juristkostya написав:
  clientage написав:
  juristkostya написав:[quote="4942576:freeze"]На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.
это как раз абсолютно ожидаемо - молодые люди в хорошей физ форме далеко за пределами группы риска. Перенесут себе бессимптомно , как и большинство здесь присутствующих

Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там... :idea:

Билл Гейтс смотрит в этом направлении. Но намного масштабнее.
[/quote]

Торопиться не надо...
Вирус новый, не изученый

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.

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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:44

  zokibada написав:.......
Торопиться не надо...
Вирус новый, не изученый

В Украине зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

В Ровенской области COVID-19 нашли у больных, которых уже собирались выписывать из больницы после лечения от заболевания. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

"У четырех пациентов, которые готовились к выписке, наличие вируса, к сожалению, подтверждено повторно.

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Возможно, просто недолеченные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 23:49

  juristkostya написав:
  lapay написав:
  juristkostya написав:А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.

Осталось разобраться, почему пропал спрос. Не оттого ли, что мелкий бизнес предпочел затаиться и не обновлять машину, пока перспективы работы не ясны. Все взаимосвязано.

Стоит ещё добавить, что на производстве круг общения у большинства значительно уже, чем в парикмахерской или в магазине. Пришел на работу, стал за станок (на конвейер, за швейную машину, ...) и всё. Расстояние между работниками, как правило, достаточно большое. Почти самоизоляция. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:19

Re: Эпидемия коронавируса в мире

clientage написав:Этаа.
А еще не придумали такую фичу, шо если я, например, переболел Короной, то мне мона шлепнуть какой штампик у загранник, и мне мона будет свободно перемещаться по миру, ааа? Ну в течение полугода там...
Мона даже зарегаться там в какой апликухе у гугла, шобы я у всех полициянтов мира светился зелёной точкой :idea:


Выздоровевшие от коронавируса чилийцы получат «иммунные паспорта». Обладатель документа сможет выходить в общественные места и ходить на работу. Подать заявки на получение «паспорта» жители Чили могут уже сегодня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:50

  flyman написав: можу привести як приклад теперішню засуху.
на багатьох дачах зараз на городі робити нема чого ...
що є дача, що нема, один фіг...
а багатьом навіть і не добратися, так як ні автобуси ні електрички не ходять

Это главный идиотизм карантина, который должен быть устранен в первую очередь.
Даже не столько из-за дачников, сколько из-за жителей пригорода.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:53

  detroytred написав:На улице народ уже на маски, не гулять на детских площадках и т.д. забил по полной.

И правильно сделал.
На улице заразиться практически невозможно, тем более при нынешней ветреной погоде, если не обниматься и не целоваться.
Маски - это для мест торговли и транспорта.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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