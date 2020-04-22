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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10161017101810191020 ... 1038>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 192
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
41
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
17%
33
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В ТГ пишут о некоторых аспектах смягчения карантина.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить до 12 мая.
Мы ещё 15 апреля написали, что в правительстве решено продлевать до 11 мая включительно карантин, но по ходу развития ситуации будут в ручном режиме снимать или усиливать карантинные меры.
Наш источник поясняет, что продлят сразу надолго, потому что если продлевать понедельно, то это будет вызывать споры в обществе, которые постоянно и негативно будут сказываться на имидже правительства. Сейчас думают какие меры ослабить, но тут началось самое интересное. Большие корпорации против открытия определенных секторов экономики. К примеру против открытия строительных магазинов и рынков. Против открытия рынков и базаров. Все прикрываются заботой о народе, но в реальности всех заботят только свои вопросы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:59

  ЛАД написав:Стоит ещё добавить, что на производстве круг общения у большинства значительно уже, чем в парикмахерской или в магазине. Пришел на работу, стал за станок (на конвейер, за швейную машину, ...) и всё. Расстояние между работниками, как правило, достаточно большое. Почти самоизоляция. :)

вы были за тем станком ? :shock: судя по словах нет :)
перекур, одолжить\сходить за инструментом, получить заготовки, сдать заготовки, показать проверяющему, обед в общей столовой , общее переодевание в раздевалке,общий душ, летучки ,собрания, просто пообщаться на тему ..., пофлиртовать с бухгалтершой
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
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yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:07

  freeze написав:В ТГ пишут о некоторых аспектах смягчения карантина.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить до 12 мая.
Мы ещё 15 апреля написали, что в правительстве решено продлевать до 11 мая включительно карантин, но по ходу развития ситуации будут в ручном режиме снимать или усиливать карантинные меры.
Наш источник поясняет, что продлят сразу надолго, потому что если продлевать понедельно, то это будет вызывать споры в обществе, которые постоянно и негативно будут сказываться на имидже правительства. Сейчас думают какие меры ослабить, но тут началось самое интересное. Большие корпорации против открытия определенных секторов экономики. К примеру против открытия строительных магазинов и рынков. Против открытия рынков и базаров. Все прикрываются заботой о народе, но в реальности всех заботят только свои вопросы.

viewtopic.php?p=4941990#p4941990
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:37

  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Наче так звучить повідомлення:
"Состояние всех заболевших оценивается как нормальное, сообщает агентство."

В збройних силах це може означати будь-що. :wink:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 01:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

centurionus написав:
  freeze написав:На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.

Но это не самое интересное, ни у кого из 55 нет никаких симптомов.

Наче так звучить повідомлення:
"Состояние всех заболевших оценивается как нормальное, сообщает агентство."

В збройних силах це може означати будь-що. :wink:


Пишут, что они все были протестированы не по жалобам, а при обследовании контактов заболевшего курсанта, и симптоматических проявлений не наблюдается.

Хотя информация из армейских структур может быть приглажена, это да.

Тут еще может быть, что они пока просто на инкубационном периоде и не дошли до выраженных симптомов,, или действительно молодые, да еще после отбора медкомиссии, просто пройдут бессимптомно.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 21 кві, 2020 02:28, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:07

  lapay написав:
  juristkostya написав:А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.

Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.


парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 02:53

  yama написав:.......
вы были за тем станком ? :shock: судя по словах нет :)
перекур, одолжить\сходить за инструментом, получить заготовки, сдать заготовки, показать проверяющему, обед в общей столовой , общее переодевание в раздевалке,общий душ, летучки ,собрания, просто пообщаться на тему ..., пофлиртовать с бухгалтершой

А "вы были за тем станком ? :shock: судя по словах нет :)".
Я, вообще-то, на заводе проработал 20 лет. + подрабатывал в студенческие годы. Объяснять не буду, лень. С "бухгалтершой" нормальный рабочий видится раз в 100 лет. "просто пообщаться на тему" человек может и на лавочке у подъезда. Всё остальное - вопрос организации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 08:42

  uaprofi написав:парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры

З точки зору урядів так - парикмахери найменше корисні для суспільства і найбільш корисні для епідемії, на відміну від продавців харчів чи шахтарів.:)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 10:12

  lapay написав:
  uaprofi написав:парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры

З точки зору урядів так - парикмахери найменше корисні для суспільства і найбільш корисні для епідемії, на відміну від продавців харчів чи шахтарів.:)

Моя парикмахерша раз в неделю в салоне стрижет самых доверенных клиентов. Жаловалась, что отдала предоплату за Крит, а не сможет не работать в октябре из-за недостатка денег.
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