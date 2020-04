Додано: Вів 21 кві, 2020 01:37

freeze написав: На России протестировали всех курсантов Военно-медицинской академии, у 55 обнаружили коронавирус в наличии.



Наче так звучить повідомлення: "Состояние всех заболевших оценивается как нормальное, сообщает агентство."

