Додано: Вів 21 кві, 2020 00:57

В ТГ пишут о некоторых аспектах смягчения карантина.



Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить до 12 мая.

Мы ещё 15 апреля написали, что в правительстве решено продлевать до 11 мая включительно карантин, но по ходу развития ситуации будут в ручном режиме снимать или усиливать карантинные меры.

Наш источник поясняет, что продлят сразу надолго, потому что если продлевать понедельно, то это будет вызывать споры в обществе, которые постоянно и негативно будут сказываться на имидже правительства. Сейчас думают какие меры ослабить, но тут началось самое интересное. Большие корпорации против открытия определенных секторов экономики. К примеру против открытия строительных магазинов и рынков. Против открытия рынков и базаров. Все прикрываются заботой о народе, но в реальности всех заботят только свои вопросы.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.