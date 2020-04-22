В ТГ пишут о некоторых аспектах смягчения карантина.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить до 12 мая. Мы ещё 15 апреля написали, что в правительстве решено продлевать до 11 мая включительно карантин, но по ходу развития ситуации будут в ручном режиме снимать или усиливать карантинные меры. Наш источник поясняет, что продлят сразу надолго, потому что если продлевать понедельно, то это будет вызывать споры в обществе, которые постоянно и негативно будут сказываться на имидже правительства. Сейчас думают какие меры ослабить, но тут началось самое интересное. Большие корпорации против открытия определенных секторов экономики. К примеру против открытия строительных магазинов и рынков. Против открытия рынков и базаров. Все прикрываются заботой о народе, но в реальности всех заботят только свои вопросы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
ЛАД написав:Стоит ещё добавить, что на производстве круг общения у большинства значительно уже, чем в парикмахерской или в магазине. Пришел на работу, стал за станок (на конвейер, за швейную машину, ...) и всё. Расстояние между работниками, как правило, достаточно большое. Почти самоизоляция.
вы были за тем станком ? судя по словах нет перекур, одолжить\сходить за инструментом, получить заготовки, сдать заготовки, показать проверяющему, обед в общей столовой , общее переодевание в раздевалке,общий душ, летучки ,собрания, просто пообщаться на тему ..., пофлиртовать с бухгалтершой
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ? Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
freeze написав:В ТГ пишут о некоторых аспектах смягчения карантина.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин могут продлить до 12 мая. Мы ещё 15 апреля написали, что в правительстве решено продлевать до 11 мая включительно карантин, но по ходу развития ситуации будут в ручном режиме снимать или усиливать карантинные меры. Наш источник поясняет, что продлят сразу надолго, потому что если продлевать понедельно, то это будет вызывать споры в обществе, которые постоянно и негативно будут сказываться на имидже правительства. Сейчас думают какие меры ослабить, но тут началось самое интересное. Большие корпорации против открытия определенных секторов экономики. К примеру против открытия строительных магазинов и рынков. Против открытия рынков и базаров. Все прикрываются заботой о народе, но в реальности всех заботят только свои вопросы.
juristkostya написав:А Европе закрылось масса автомобильных заводов, как пример.
Вони самі закрилися, через відсутність запчастин чи попиту, а не були примусово закриті, як парикмахерські.
парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры
yama написав:....... вы были за тем станком ? судя по словах нет перекур, одолжить\сходить за инструментом, получить заготовки, сдать заготовки, показать проверяющему, обед в общей столовой , общее переодевание в раздевалке,общий душ, летучки ,собрания, просто пообщаться на тему ..., пофлиртовать с бухгалтершой
А "вы были за тем станком ? судя по словах нет ". Я, вообще-то, на заводе проработал 20 лет. + подрабатывал в студенческие годы. Объяснять не буду, лень. С "бухгалтершой" нормальный рабочий видится раз в 100 лет. "просто пообщаться на тему" человек может и на лавочке у подъезда. Всё остальное - вопрос организации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
uaprofi написав:парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры
З точки зору урядів так - парикмахери найменше корисні для суспільства і найбільш корисні для епідемії, на відміну від продавців харчів чи шахтарів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
uaprofi написав:парикмахер перестал стричь и перехотел покупать авто рабочие на заводе остались без зарплаты и ушли на биржу труда в казне кончился приход налогов включили печатный станок и дали деньги врачам но оказалось во всём виноваты парикмахеры
З точки зору урядів так - парикмахери найменше корисні для суспільства і найбільш корисні для епідемії, на відміну від продавців харчів чи шахтарів.
Моя парикмахерша раз в неделю в салоне стрижет самых доверенных клиентов. Жаловалась, что отдала предоплату за Крит, а не сможет не работать в октябре из-за недостатка денег.