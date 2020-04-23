Статистика по COVID-19 викликає більше запитань, ніж дає відповідей – Елла Лібанова ...статистика, яку друкують, не тільки українська, а всіх без винятку країн, у мене викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Я – фаховий статистик. Я показники начебто вмію читати. І коли я бачу, що в країні один день до другого вдвічі може стрибнути і захворюваність і того ж дня смертність, то в мене більше питань, ніж відповідей. Так не може бути. Я погоджуюся, може, пішли всі Пасху святкувати, а після того захворюваність зросла. Припустимо. Але ж смертність не може зрости того ж дня. Що, з моєї точки зору, зараз було би дуже корисно? Якби ми зробили тестування, скажімо, 10 тисячам українців, але цю вибірку мають сформувати статистики, демографи, щоб ця вибірка була репрезентативною. Ми тоді зрозуміли б (випадковим шляхом і так далі) реальні масштаби поширення вірусу в Україні...минуло майже 20 років після перепису. Ми й гадки не маємо, хто у нас і де живе. Побудувати вибірку вкрай важко. А вибірка – це зважування на генеральну сукупність. Тут по-іншому не відбувається. Якщо ми не знаємо, скільки людей хоча б якого віку і статі живуть по території, не просто в Україні в цілому, а по території, то вкрай важко побудувати нормальну вибірку. Що я ще зробила би? Скажімо, ми будуємо дороги. Ми маємо подбати про те, щоб матеріали були виключно українського походження і робоча сила була українська. Менеджмент нехай буде який-завгодно. Фірма якась виграла, нехай вона набирає менеджмент, який вона хоче. Це мене не турбує. Не менеджмент формує зайнятість в Україні. Але робоча сила щоб була українська, тоді це буде зайнятість. Мені починають розповідати, що наші не зможуть працювати зі східною технікою. Не вірю я в це. Достатньо кваліфікована у нас робоча сила. Повний текст: https://www.radiosvoboda.org/a/30572290 ... GTzI3LO0wQ
И вместо того чтобы закрывать школы, магазины и фабрики, а граждан заставлять сидеть по домам, правительство страны оградило только пенсионеров, порекомендовав остальным соблюдать меры предосторожности. ..... "В крупных районах Швеции вокруг Стокгольма мы достигли плато (по числу новых случаев), и мы уже видим эффект массового иммунитета, а через несколько недель мы увидим его еще в большей мере. И в остальной части страны ситуация стабильная", — сказал Андерс Тегнелл, главный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения ..... По словам Тегнелла, сбор данных и моделирование показывают, что 20% населения столицы уже приобрели иммунитет к коронавирусу, а через несколько недель случаи заражения будут сокращаться, несмотря на увеличение объемов тестирования. "К сожалению, показатели смертности высоки из-за проникновения (вируса) в дома престарелых, мы расследуем причину", — добавил он.
Судя по статистике, в Швеции свыше 15 000 зараженных, почти в два раза больше, чем в соседней Дании, где введены строгие меры изоляции. Число умерших в Швеции — около 2000. Сейчас в стране тестируют на COVID-19 около 20 000 человек в неделю и намерены вскоре увеличить этот показатель до 100 000.
https://glavnoe.ua/news/n357024417-shvecija-cherez-neskolko-nedel-dostignet-massovoj-immunizacii-bez-karantina Население Швеции - 10,23 млн. по данным Евростата. На сегодня у них 16.755 случаев заболевания (активных 14.184), 2021 умерших, сделано тестов 94.500. Если сравнивать с Данией по числу умерших на 1 млн. - 200 против 68 в Дании - в 3 раза. По заболевшим разница существенно меньше - 1659 против 1394 - всего на 19% больше. Похоже, Тегнелл не врёт и относительно высокая смертность в Швеции действительно объясняется серьёзным объёмами заражения в домах престарелых.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
fler написав:Статистика по COVID-19 викликає більше запитань, ніж дає відповідей – Елла Лібанова ...статистика, яку друкують, не тільки українська, а всіх без винятку країн, у мене викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Я – фаховий статистик. Я показники начебто вмію читати. І коли я бачу, що в країні один день до другого вдвічі може стрибнути і захворюваність і того ж дня смертність, то в мене більше питань, ніж відповідей. Так не може бути. Я погоджуюся, може, пішли всі Пасху святкувати, а після того захворюваність зросла. Припустимо. Але ж смертність не може зрости того ж дня. Що, з моєї точки зору, зараз було би дуже корисно? Якби ми зробили тестування, скажімо, 10 тисячам українців, але цю вибірку мають сформувати статистики, демографи, щоб ця вибірка була репрезентативною. Ми тоді зрозуміли б (випадковим шляхом і так далі) реальні масштаби поширення вірусу в Україні...минуло майже 20 років після перепису. Ми й гадки не маємо, хто у нас і де живе. Побудувати вибірку вкрай важко. А вибірка – це зважування на генеральну сукупність. Тут по-іншому не відбувається. Якщо ми не знаємо, скільки людей хоча б якого віку і статі живуть по території, не просто в Україні в цілому, а по території, то вкрай важко побудувати нормальну вибірку. Що я ще зробила би? Скажімо, ми будуємо дороги. Ми маємо подбати про те, щоб матеріали були виключно українського походження і робоча сила була українська. Менеджмент нехай буде який-завгодно. Фірма якась виграла, нехай вона набирає менеджмент, який вона хоче. Це мене не турбує. Не менеджмент формує зайнятість в Україні. Але робоча сила щоб була українська, тоді це буде зайнятість. Мені починають розповідати, що наші не зможуть працювати зі східною технікою. Не вірю я в це. Достатньо кваліфікована у нас робоча сила. Повний текст: https://www.radiosvoboda.org/a/30572290 ... GTzI3LO0wQ
Финны еще в 10-х числах запустили тестирование по рандомной выборке. Сам с нетерпением жду результатов.
Статистика и данные - это информация, которую ещё нужно обработать. Без анализа, это хаотичный поток в разные стороны от все умрём, до "вируса не существует". По аналогии с каким-нибудь международным судом, проходит несколько лет, пока все данные не изучат и структурируют. Все эти ежедневные сводки - трагическая беспомощная паника. Лепят всё, что попало, приплетают любую сенцацию. Спасибо, конечно, за это журна..люхам. Я смотрю уже и Комаровский из медика-аналитика превратился в поэта-натуралиста. Когда с больным всё плохо, с ним перестают говорить о здоровье, а говорят о погоде