Додано: Чет 23 кві, 2020 22:15

...статистика, яку друкують, не тільки українська, а всіх без винятку країн, у мене викликає більше запитань, ніж дає відповідей. Я – фаховий статистик. Я показники начебто вмію читати. І коли я бачу, що в країні один день до другого вдвічі може стрибнути і захворюваність і того ж дня смертність, то в мене більше питань, ніж відповідей. Так не може бути. Я погоджуюся, може, пішли всі Пасху святкувати, а після того захворюваність зросла. Припустимо. Але ж смертність не може зрости того ж дня.Що, з моєї точки зору, зараз було би дуже корисно? Якби ми зробили тестування, скажімо, 10 тисячам українців, але цю вибірку мають сформувати статистики, демографи, щоб ця вибірка була репрезентативною. Ми тоді зрозуміли б (випадковим шляхом і так далі) реальні масштаби поширення вірусу в Україні...минуло майже 20 років після перепису. Ми й гадки не маємо, хто у нас і де живе. Побудувати вибірку вкрай важко. А вибірка – це зважування на генеральну сукупність. Тут по-іншому не відбувається. Якщо ми не знаємо, скільки людей хоча б якого віку і статі живуть по території, не просто в Україні в цілому, а по території, то вкрай важко побудувати нормальну вибірку.Що я ще зробила би? Скажімо, ми будуємо дороги. Ми маємо подбати про те, щоб матеріали були виключно українського походження і робоча сила була українська. Менеджмент нехай буде який-завгодно. Фірма якась виграла, нехай вона набирає менеджмент, який вона хоче. Це мене не турбує. Не менеджмент формує зайнятість в Україні. Але робоча сила щоб була українська, тоді це буде зайнятість. Мені починають розповідати, що наші не зможуть працювати зі східною технікою. Не вірю я в це. Достатньо кваліфікована у нас робоча сила.Повний текст: