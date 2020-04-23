vano80 написав:Кроме рекордной заболеваемости сегодня, еще и выздоровело 504 человека. Но акцента на этом как-то нет.
187 человек умерло в Украине, 504 выздоровело. А какие акценты тут надо сделать ?
тут вопрос +187 к обычному числу или из обычного количества А вот этого вам НИКТО не скажет , ибо НЕТУ такой статистики в свободном доступе , а как думаете почему ? Почему нету статистики смертности за январь \ февраль \март \ апрель 2019 vs 2020 а потому что даже сейчас не доступна смертность за 2019 Вот к концу пандемии подсуетятся и нарисуют что угодно задним числом по 2019 ну и 2020 вряд ли кто сможет проверить
Не знаю было или нет но "То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”, – говорится в сообщении. (Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль) Ну нормальный такой карантин, чего уж там