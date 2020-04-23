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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1046104710481049

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 193
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
41
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 193
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:09

  choca написав:Могли бы заработать если бы прислушались к китайцам они давно сотрудничают с Gilead я об этом ещё два месяца назад писала жаль никто на финансовом форуме не обратил внимание на это


Вот вам ложечка к обеду... Новости пару часов. Не все так просто, увы :(

Experimental virus drug remdesivir failed in human trial


https://www.france24.com/en/20200423-ex ... al-reports
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:16

  zРадио написав:
  choca написав:Могли бы заработать если бы прислушались к китайцам они давно сотрудничают с Gilead я об этом ещё два месяца назад писала жаль никто на финансовом форуме не обратил внимание на это


Вот вам ложечка к обеду... Новости пару часов. Не все так просто, увы :(

Experimental virus drug remdesivir failed in human trial


https://www.france24.com/en/20200423-ex ... al-reports



Первая часть статьи - препарат неэффективен. Вторая часть - эффективен. Или это журна..ухи запустили режим обезьяны на печатной машинке или у меж.деятелей у самих в голове каша
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 00:56

  yama написав:
  freeze написав:
  vano80 написав:Кроме рекордной заболеваемости сегодня, еще и выздоровело 504 человека. Но акцента на этом как-то нет.


187 человек умерло в Украине, 504 выздоровело. А какие акценты тут надо сделать ?

тут вопрос +187 к обычному числу или из обычного количества
А вот этого вам НИКТО не скажет , ибо НЕТУ такой статистики в свободном доступе , а как думаете почему ?
Почему нету статистики смертности за январь \ февраль \март \ апрель 2019 vs 2020 а потому что даже сейчас не доступна смертность за 2019 :roll:
Вот к концу пандемии подсуетятся и нарисуют что угодно задним числом по 2019 ну и 2020 вряд ли кто сможет проверить


Насколько я понимаю эти ежедневные сообщения, идут показатели все сразу. То есть на данный момент в стране больше 7 тыщ (на 37 миллионов) больных и 187 умерших.
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/

Не знаю было или нет но "То есть, если брать социологическое исследование, то у нас 70% людей ходят на работу”, – говорится в сообщении. (Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль)
Ну нормальный такой карантин, чего уж там :mrgreen:
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