artlife написав:Потрогал продукты, взял в руки телефон, взялся за ручку холодильника, потрогал кран, посуду, пуговицы на одежде, прикоснулся к лицу, потер глаз, нос и т.д.
І далі що конкретно? Продовжуйте далі. Розкрийте шлях вірусу з частки чужої шмарклі чи слизу, яка десь прилипла, до клітини, черех мембрану якої вірус зможе проникнути. Підозрюю, шмарклі/слиз важко здути або хоч стерти з поверхні. До речі, швидкості повітря при диханні в альвеолах досить великі (в бронхах менші - 7,5 м/с, це не при кашлі та чханні). Тому там частки слмзу може відірвати повітрям. Шанс вдихнути повітря, яке вже "використав" заражений, і заразитися, на два порядка вищий, ніж інші шляхи (хіба що втягувати кокаїн через банкоту, яку щойно рясно обкашляв хворий).
И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?
vano80 написав:Ну так называемые медики в мире вроде как определились о том, как он переносится, или все еще нет. Насколько я понял, на поверхностях он не представляет особой опасности, разве что прям сразу будешь в слизистую тыкать. Ну тут уж только самодисциплина.
Потрогал продукты, взял в руки телефон, взялся за ручку холодильника, потрогал кран, посуду, пуговицы на одежде, прикоснулся к лицу, потер глаз, нос и т.д.
вы говорите так как будто это рицин\радиоактивный полоний и т.п. и.т.д яды https://bit.ua/2018/03/strongest-poisons/ которых хватит 0,001 грамма что бы умереть, с каждым переносом концентрация падает в разы и в конце уже доза не инфицирует
Какое количество вируса должно попасть на слизистую, чтобы человек заразился? Приведите конкретные сведения.
freeze написав:Бомбят на почту: Интернет-супермаркет Таврия В Все для вдалого пікніку в листі Промоакции Сезон смачних шашликів розпочато С учётом супер-погодки на Первомай за 20+, предположу, что это будут миллионы людей, вышедших из самоизоляции.
На открытом воздухе, да еще с ветром - гораздо безопаснее, чем в супермаркете во время закупок для пикника.
Тут есть одна проблемка - до пикника еще доехать надо. И обратно вернуться, а тут еще значительная часть будет выпивши, значит потеряет частично осторожность.
100%. При этом, в результате пикника может возникнуть необходимость сходить к доктору (травма, укус, клещ, еще что-нибудь). А в поликлинике или больнице шанс заразиться короновирусом сейчас очень высок.
Так, в 2017 году, только 47,6% финансовых операций были проведены с помощью наличных, таким образом, впервые объем безналичных операций превысил порог в 50%
Отлично. Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...
artlife написав: В качестве утешения итальянцев можно добавить, что Германия также не очень дружит с платежными картами. Немцы в среднем совершают 63,9 платежа с помощью карт, предпочитая использовать наличные." http://miaitalia.info/view_news_italy.php?id=2713
[/quote]У нас вот " Дія" и биометрические паспорта с отпечатками пальцев , а мой знакомый уволился из Практикера когда его заставили там вметсо пропуска отпечаток использовать - и я его подерживаю , он был представителем бренда а не работником самого практикера[/quote]
В одной киевской фирме еще 9 лет назад руководство по отпечаткам регистрировало приход-уход сотрудников из офиса.Народ очень возмущался,но никто не уволился.
artlife написав:Отлично. Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...
То есть, в Германии не 80% наличных расчётов. Уже хорошо. А беря вашу карточку, продавец или кассир не переносит инфекцию, по вашему.
С такой логикой, вам лучше сидеть дома и никуда не выходить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой