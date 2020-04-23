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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1057105810591060>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:24

  centurionus написав:
  artlife написав:Потрогал продукты, взял в руки телефон, взялся за ручку холодильника, потрогал кран, посуду, пуговицы на одежде, прикоснулся к лицу, потер глаз, нос и т.д.

І далі що конкретно? Продовжуйте далі. Розкрийте шлях вірусу з частки чужої шмарклі чи слизу, яка десь прилипла, до клітини, черех мембрану якої вірус зможе проникнути.
Підозрюю, шмарклі/слиз важко здути або хоч стерти з поверхні.
До речі, швидкості повітря при диханні в альвеолах досить великі (в бронхах менші - 7,5 м/с, це не при кашлі та чханні). Тому там частки слмзу може відірвати повітрям.
Шанс вдихнути повітря, яке вже "використав" заражений, і заразитися, на два порядка вищий, ніж інші шляхи (хіба що втягувати кокаїн через банкоту, яку щойно рясно обкашляв хворий).

И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:30

  yama написав:
  artlife написав:
  vano80 написав:Ну так называемые медики в мире вроде как определились о том, как он переносится, или все еще нет. Насколько я понял, на поверхностях он не представляет особой опасности, разве что прям сразу будешь в слизистую тыкать.
Ну тут уж только самодисциплина.

Потрогал продукты, взял в руки телефон, взялся за ручку холодильника, потрогал кран, посуду, пуговицы на одежде, прикоснулся к лицу, потер глаз, нос и т.д.

вы говорите так как будто это рицин\радиоактивный полоний и т.п. и.т.д яды https://bit.ua/2018/03/strongest-poisons/ которых хватит 0,001 грамма что бы умереть, с каждым переносом концентрация падает в разы и в конце уже доза не инфицирует

Какое количество вируса должно попасть на слизистую, чтобы человек заразился? Приведите конкретные сведения.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:32

  freeze написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Бомбят на почту:
Интернет-супермаркет Таврия В
Все для вдалого пікніку в листі Промоакции
Сезон смачних шашликів розпочато
С учётом супер-погодки на Первомай за 20+, предположу, что это будут миллионы людей, вышедших из самоизоляции.

На открытом воздухе, да еще с ветром - гораздо безопаснее, чем в супермаркете во время закупок для пикника.


Тут есть одна проблемка - до пикника еще доехать надо. И обратно вернуться, а тут еще значительная часть будет выпивши, значит потеряет частично осторожность.


100%. При этом, в результате пикника может возникнуть необходимость сходить к доктору (травма, укус, клещ, еще что-нибудь). А в поликлинике или больнице шанс заразиться короновирусом сейчас очень высок.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:34

  artlife написав:Приведите пример достоверных источников.

Наличные уже не так популярны в Германии
Так, в 2017 году, только 47,6% финансовых операций были проведены с помощью наличных, таким образом, впервые объем безналичных операций превысил порог в 50%
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:47

  pesikot написав:
  artlife написав:Приведите пример достоверных источников.

Наличные уже не так популярны в Германии
Так, в 2017 году, только 47,6% финансовых операций были проведены с помощью наличных, таким образом, впервые объем безналичных операций превысил порог в 50%

Отлично.:) Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:49

  Starikan написав:
  moldashavanin написав:интересно - как быстро народ забьет болт на эти маски ? С приходом тепла ( 1 мая + 20 )

Так в Харькове и сейчас +20, и большинство в масках.
Хотя обычные маски на улице при ветреной погоде бесполезны.

чому, зараз якраз при сухій погоді добре від пилу захищає,
а там і івно сушене може бути та пилок алергенний...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:51

  Starikan написав:
  artlife написав: В качестве утешения итальянцев можно добавить, что Германия также не очень дружит с платежными картами. Немцы в среднем совершают 63,9 платежа с помощью карт, предпочитая использовать наличные."
http://miaitalia.info/view_news_italy.php?id=2713

Доля расчетов наличными у немцев – 80%, у японцев – 82%, у итальянцев - 86% и у испанцев – 87%.
https://goldenfront.ru/articles/view/vo ... raschetah/

Сомнительные источники.
Особенно второй с явно бредовыми сведениями.

У немцев другая специфика - они часто не принимают Визы и Мастеркард, а требуют карточки местных "кооперативных банков" (Sparkassen).

ощадкаса
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:08

[/quote]У нас вот " Дія" и биометрические паспорта с отпечатками пальцев , а мой знакомый уволился из Практикера когда его заставили там вметсо пропуска отпечаток использовать - и я его подерживаю , он был представителем бренда а не работником самого практикера[/quote]

В одной киевской фирме еще 9 лет назад руководство по отпечаткам регистрировало приход-уход сотрудников из офиса.Народ очень возмущался,но никто не уволился.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:15

Понравилось обсуждение стоимости пребывания в больнице. Где-то даже привело в восторг. :)
Примерно как считать стоимость автомобиля исходя из стоимости металла, из которого он сделан.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:17

  artlife написав:Отлично.:) Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...

То есть, в Германии не 80% наличных расчётов. Уже хорошо.
А беря вашу карточку, продавец или кассир не переносит инфекцию, по вашему.

С такой логикой, вам лучше сидеть дома и никуда не выходить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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