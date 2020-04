Додано: П'ят 24 кві, 2020 17:49

Starikan написав: moldashavanin написав: интересно - как быстро народ забьет болт на эти маски ? С приходом тепла ( 1 мая + 20 ) интересно - как быстро народ забьет болт на эти маски ? С приходом тепла ( 1 мая + 20 )

Так в Харькове и сейчас +20, и большинство в масках.

Хотя обычные маски на улице при ветреной погоде бесполезны. Так в Харькове и сейчас +20, и большинство в масках.Хотя обычные маски на улице при ветреной погоде бесполезны.

чому, зараз якраз при сухій погоді добре від пилу захищає,

а там і івно сушене може бути та пилок алергенний... чому, зараз якраз при сухій погоді добре від пилу захищає,а там і івно сушене може бути та пилок алергенний...

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/