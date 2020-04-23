Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:08

[/quote]У нас вот " Дія" и биометрические паспорта с отпечатками пальцев , а мой знакомый уволился из Практикера когда его заставили там вметсо пропуска отпечаток использовать - и я его подерживаю , он был представителем бренда а не работником самого практикера[/quote]



В одной киевской фирме еще 9 лет назад руководство по отпечаткам регистрировало приход-уход сотрудников из офиса.Народ очень возмущался,но никто не уволился.