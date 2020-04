Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:33

artlife написав: И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина? И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?

Насправді, зовсім не елементарно. З бактеріями так би і було, можливо. Вірусам треба потрапити до клітин, структура мембран яких дозволить закріпитися та зробити "ін'єкцію". Такі клітини трапляються не скрізь на слизових оболонках, які досить захищені. Для багатьох вірусів такі "ворота" - ділянка, де розташовані рецептори запаху.

