freeze написав:Бомбят на почту: Интернет-супермаркет Таврия В Все для вдалого пікніку в листі Промоакции Сезон смачних шашликів розпочато С учётом супер-погодки на Первомай за 20+, предположу, что это будут миллионы людей, вышедших из самоизоляции.
На открытом воздухе, да еще с ветром - гораздо безопаснее, чем в супермаркете во время закупок для пикника.
На пикниках еще и весь букет живности караулит, который можно подцепить от недостаточно прожаренного мяса и некачественно вымытых рук.
И еще клещи с боррелиозом под каждым кустом поджидают..капец
Две ведущих копании по производству средств для чистки и дезинфекции в Великобритании и США, Dettol и Lysol, выпустили заявление, предостерегающее от использования чистящих средств для лечения коронавируса .
«Ни при каких обстоятельствах не вводите в организм человека», заявил представитель Dettol . Заявление было сделано после того, как Дональд Трамп сообщил, что дезинфицирующее средство можно использовать для ослабления болезни.
Деза. Докладываю. Американская компания Gilead Sciences, разработавшая ремдисивир и проводящая сейчас испытания Фаза 3, в свое время пригласила для сотрудничества зарубежные фармацевтические компании, лаборатории и учреждения. Кроме китайских. Китайцев просили не беспокоиться. И это и вызвало яростный гнев Китая - изобретателя и поставщика коронавируса на мировую арену. Китайцы в отместку быстро состряпали письмо какого-то своего земского лекаря в ВОЗ, в котором он написал, что якобы безуспешно пытался использовать ремдисивир для лечения своих пациентов. Данные естественно не проверены и не заслуживают ни малейшего доверия. ВОЗ, также как и Китай обиженный на Трампа и США, также в отместку инспирировал слив этой филькиной грамоты как одного из рабочих документов, что вызвало панику на фондовом рынке и падение цен на акции Gilead Sciences и других фармацевтических компаний. И только потом последовало официальное опровержение информации ВОЗа. Пострадал чуток и ваш покорный капитан. Подлость китайская, как и русская, неслыхана и не знает границ. Но нас на нашем пути ничто и никогда не остановит. Комсомол не запугаешь.
artlife написав:И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?
Насправді, зовсім не елементарно. З бактеріями так би і було, можливо. Вірусам треба потрапити до клітин, структура мембран яких дозволить закріпитися та зробити "ін'єкцію". Такі клітини трапляються не скрізь на слизових оболонках, які досить захищені. Для багатьох вірусів такі "ворота" - ділянка, де розташовані рецептори запаху. Звичайно руки потрібно мити, для профілактики багатьох інших хвороб, в тому числі вірусних.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
artlife написав:Отлично. Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...
То есть, в Германии не 80% наличных расчётов. Уже хорошо. А беря вашу карточку, продавец или кассир не переносит инфекцию, по вашему. С такой логикой, вам лучше сидеть дома и никуда не выходить
А почему про вторую ссылку молчек? Ой, как не красиво...
"На основании данных Центрально-Европейского банка мы можем проанализировать ситуацию с платежами с помощью платежных карт в отдельных европейских странах. По количеству транзакций, оплаченных кредитными или дебетовыми картами, Италия в 2017 и 2018 годах находится на одной из последних позиций в ЕС. Количество безналичных платежных операций на душу населения в Италии на 2018 год составляет 52,2. Немцы в среднем совершают 63,9 платежа с помощью карт, предпочитая использовать наличные."
Внимание, вопрос: сколько платежей проиходится на наличные, если с помощью банковской карты немец делает за целый год только 63 платежа?
Карточкой в большинстве случаев можно рассчитываться, не передавая её продавцу.
И да, любой поход в магазин в условиях эпидемии - это риск и нужно стараться его минимизировать. Откуда, по-вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 24 кві, 2020 18:45, всього редагувалось 2 разів.