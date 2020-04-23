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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1057105810591060

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:21

  Civis написав:
  Starikan написав:
  freeze написав:Бомбят на почту:
Интернет-супермаркет Таврия В
Все для вдалого пікніку в листі Промоакции
Сезон смачних шашликів розпочато
С учётом супер-погодки на Первомай за 20+, предположу, что это будут миллионы людей, вышедших из самоизоляции.

На открытом воздухе, да еще с ветром - гораздо безопаснее, чем в супермаркете во время закупок для пикника.


На пикниках еще и весь букет живности караулит, который можно подцепить от недостаточно прожаренного мяса и некачественно вымытых рук.

И еще клещи с боррелиозом под каждым кустом поджидают..капец :(
Tat_888
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:24

Две ведущих копании по производству средств для чистки и дезинфекции в Великобритании и США, Dettol и Lysol, выпустили заявление, предостерегающее от использования чистящих средств для лечения коронавируса .

«Ни при каких обстоятельствах не вводите в организм человека», заявил представитель Dettol . Заявление было сделано после того, как Дональд Трамп сообщил, что дезинфицирующее средство можно использовать для ослабления болезни.

https://kurs.com.ua/novost/174196-v-ssha-ostro-otreagirovali-na-zajavlenie-trampa-o-dezinfekcii
:lol:
А у нас наезжают на Зе. Так он же по сравнению - светоч мысли. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:28

  Libo написав:
  zРадио написав:
  choca написав:Могли бы заработать если бы прислушались к китайцам они давно сотрудничают с Gilead я об этом ещё два месяца назад писала жаль никто на финансовом форуме не обратил внимание на это


Вот вам ложечка к обеду... Новости пару часов. Не все так просто, увы

Experimental virus drug remdesivir failed in human trial


https://www.france24.com/en/20200423-ex ... al-reports


Деза. 8)
Докладываю.
Американская компания Gilead Sciences, разработавшая ремдисивир и проводящая сейчас испытания Фаза 3, в свое время пригласила для сотрудничества зарубежные фармацевтические компании, лаборатории и учреждения. Кроме китайских. Китайцев просили не беспокоиться. И это и вызвало яростный гнев Китая - изобретателя и поставщика коронавируса на мировую арену.
Китайцы в отместку быстро состряпали письмо какого-то своего земского лекаря в ВОЗ, в котором он написал, что якобы безуспешно пытался использовать ремдисивир для лечения своих пациентов. Данные естественно не проверены и не заслуживают ни малейшего доверия. ВОЗ, также как и Китай обиженный на Трампа и США, также в отместку инспирировал слив этой филькиной грамоты как одного из рабочих документов, что вызвало панику на фондовом рынке и падение цен на акции Gilead Sciences и других фармацевтических компаний. :( И только потом последовало официальное опровержение информации ВОЗа.
Пострадал чуток и ваш покорный капитан. :?
Подлость китайская, как и русская, неслыхана и не знает границ.
Но нас на нашем пути ничто и никогда не остановит. :!:
Комсомол не запугаешь. :lol:

оказывается ВОЗ нам 7го апреля писало что ремдисивир, и всё остальное - г-но
https://курс.ком.юа/novost/174153-voz-r ... a-covid-19
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:33

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  artlife написав:И дальше что? Элементарно. Перенес частичку чужой жидкости с вирусом на свою слизистую. Приведите Ваши соображения, что это невозможно. Откуда, по-Вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?

Насправді, зовсім не елементарно. З бактеріями так би і було, можливо. Вірусам треба потрапити до клітин, структура мембран яких дозволить закріпитися та зробити "ін'єкцію". Такі клітини трапляються не скрізь на слизових оболонках, які досить захищені. Для багатьох вірусів такі "ворота" - ділянка, де розташовані рецептори запаху.
Звичайно руки потрібно мити, для профілактики багатьох інших хвороб, в тому числі вірусних.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:34

FDA cautions against use of hydroxychloroquine or chloroquine for COVID-19 outside of the hospital setting or a clinical trial due to risk of heart rhythm problems

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-a ... setting-or
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:36

  edvardd написав:оказывается ВОЗ нам 7го апреля писало что ремдисивир, и всё остальное - г-но
https://курс.ком.юа/novost/174153-voz-raskritikovala-ukrainskii-protokol-lechenija-covid-19


Как, кстати, ваш личный опыт приема хлорохинфосфата? Сорян, если писали - я почти месяц ветку не читал
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:36

  pesikot написав:
  artlife написав:Отлично.:) Возвращаемся к моему посту:
По сути, продавец, беря наличные деньги у половины покупателей, а затем беря в руки и проводя продукты каждого покупателя через сканер, практически гарантированно переносит инфекцию со своих грязных перчаток на продукты...

То есть, в Германии не 80% наличных расчётов. Уже хорошо.
А беря вашу карточку, продавец или кассир не переносит инфекцию, по вашему.
С такой логикой, вам лучше сидеть дома и никуда не выходить


А почему про вторую ссылку молчек? Ой, как не красиво... :mrgreen:

http://miaitalia.info/view_news_italy.php?id=2713

"На основании данных Центрально-Европейского банка мы можем проанализировать ситуацию с платежами с помощью платежных карт в отдельных европейских странах.
По количеству транзакций, оплаченных кредитными или дебетовыми картами, Италия в 2017 и 2018 годах находится на одной из последних позиций в ЕС.
Количество безналичных платежных операций на душу населения в Италии на 2018 год составляет 52,2.
Немцы в среднем совершают 63,9 платежа с помощью карт, предпочитая использовать наличные."

Внимание, вопрос: сколько платежей проиходится на наличные, если с помощью банковской карты немец делает за целый год только 63 платежа?

Карточкой в большинстве случаев можно рассчитываться, не передавая её продавцу. :wink:

И да, любой поход в магазин в условиях эпидемии - это риск и нужно стараться его минимизировать. Откуда, по-вашему, берутся тысячи зараженных на втором месяце карантина?
Востаннє редагувалось artlife в П'ят 24 кві, 2020 18:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:38

Тем временем в штатах количество жертв перевалило за 50 тыс и президент трамп предлагает делать инъекции дезинфицирующих веществ как средство против вируса :lol:

Mr Trump suggests injecting patients with disinfectants might help treat coronavirus.
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-52399464
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 18:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

С введением госрегулирования цен, респираторы в аптеках медленно но уверенно начали пропадать.
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