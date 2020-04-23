Libo написав:

zРадио написав: choca написав: Могли бы заработать если бы прислушались к китайцам они давно сотрудничают с Gilead я об этом ещё два месяца назад писала жаль никто на финансовом форуме не обратил внимание на это Могли бы заработать если бы прислушались к китайцам они давно сотрудничают с Gilead я об этом ещё два месяца назад писала жаль никто на финансовом форуме не обратил внимание на это



Вот вам ложечка к обеду... Новости пару часов. Не все так просто, увы



Experimental virus drug remdesivir failed in human trial





https://www.france24.com/en/20200423-ex ... al-reports Вот вам ложечка к обеду... Новости пару часов. Не все так просто, увы

Деза.Докладываю.Американская компания Gilead Sciences, разработавшая ремдисивир и проводящая сейчас испытания Фаза 3, в свое время пригласила для сотрудничества зарубежные фармацевтические компании, лаборатории и учреждения. Кроме китайских. Китайцев просили не беспокоиться. И это и вызвало яростный гнев Китая - изобретателя и поставщика коронавируса на мировую арену.Китайцы в отместку быстро состряпали письмо какого-то своего земского лекаря в ВОЗ, в котором он написал, что якобы безуспешно пытался использовать ремдисивир для лечения своих пациентов. Данные естественно не проверены и не заслуживают ни малейшего доверия. ВОЗ, также как и Китай обиженный на Трампа и США, также в отместку инспирировал слив этой филькиной грамоты как одного из рабочих документов, что вызвало панику на фондовом рынке и падение цен на акции Gilead Sciences и других фармацевтических компаний.И только потом последовало официальное опровержение информации ВОЗа.Пострадал чуток и ваш покорный капитан.Подлость китайская, как и русская, неслыхана и не знает границ.Но нас на нашем пути ничто и никогда не остановит.Комсомол не запугаешь.