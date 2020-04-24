Uppi написав:По поводу взрывного характера заболеваний понятно , карантин нужен чтобы сгладить пикообразный рост - это понятно . Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ? Как государство использует время данное карантинщиками? Вы видите усиленные меры по обработке домов и улиц ? У вас в парадном чаще моют дез. расстворами ? Или опять будем стонать о медицине катастроф и что мед учреждения могут вытащить 2-3 тяжелобольных поэтому сидите дома и не создавайте очереди.
Уважение логическому человеку !!!
У меня такое впечатление - что у нас медицина бесплатная и лекарства бесплатные . вот заболел человек вирусом и его бесплатно вылечат . государство говорит - мы всех вылечим ! Что мы создаем вакцину и в будущем этого вируса не будет . в реальности - ничего . наоборот - у нас нету денег на больницы !
Uppi написав:Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ?
Уважение логическому человеку !!!
а наблюдается переполнение инфекционных отделений?
Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной!
yama написав:artlifevladislavlvov Волнуешься за себя и близких? Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен Вы уже застраховались ?
Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют. Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.
По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками.
juristkostya написав:а наблюдается переполнение инфекционных отделений?
Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной!
и всё же: какой процент инфекционных отделений сейчас загружен?
yama написав:............... Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке Пока все живы и здоровы Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ... ........ Какая в ... эпидемия ?
Вы молодец. Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
yama написав:............... Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке Пока все живы и здоровы Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ... ........ Какая в ... эпидемия ?
Вы молодец. Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться.
Человек боится чипизации и слежки куда сходить? Он и без пандемии оглядывался 25000 раз и выходя каждый раз менял маршрут )))