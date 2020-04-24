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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10621063106410651066> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 20 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 42 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 34 Всього голосів : 194 Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:12 Uppi написав: По поводу взрывного характера заболеваний понятно , карантин нужен чтобы сгладить пикообразный рост - это понятно . Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ? Как государство использует время данное карантинщиками? Вы видите усиленные меры по обработке домов и улиц ? У вас в парадном чаще моют дез. расстворами ? Или опять будем стонать о медицине катастроф и что мед учреждения могут вытащить 2-3 тяжелобольных поэтому сидите дома и не создавайте очереди. По поводу взрывного характера заболеваний понятно , карантин нужен чтобы сгладить пикообразный рост - это понятно . Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ? Как государство использует время данное карантинщиками? Вы видите усиленные меры по обработке домов и улиц ? У вас в парадном чаще моют дез. расстворами ? Или опять будем стонать о медицине катастроф и что мед учреждения могут вытащить 2-3 тяжелобольных поэтому сидите дома и не создавайте очереди.



Уважение логическому человеку !!!



У меня такое впечатление - что у нас медицина бесплатная и лекарства бесплатные .

вот заболел человек вирусом и его бесплатно вылечат .

государство говорит - мы всех вылечим !

Что мы создаем вакцину и в будущем этого вируса не будет .

в реальности - ничего . наоборот - у нас нету денег на больницы ! Уважение логическому человеку !!!У меня такое впечатление - что у нас медицина бесплатная и лекарства бесплатные .вот заболел человек вирусом и его бесплатно вылечат .государство говорит - мы всех вылечим !Что мы создаем вакцину и в будущем этого вируса не будет .в реальности - ничего . наоборот - у нас нету денег на больницы ! moldashavanin

Повідомлень: 560 З нами з: 22.07.11 Подякував: 206 раз. Подякували: 53 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:18 moldashavanin написав: Uppi написав: Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ? Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ?



Уважение логическому человеку !!!



Уважение логическому человеку !!!

а наблюдается переполнение инфекционных отделений? а наблюдается переполнение инфекционных отделений? juristkostya Повідомлень: 2733 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 824 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:26 juristkostya написав: moldashavanin написав: Uppi написав: Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ? Подскажите где увеличение коечного парка ? Где строительство и модернизация новых мед. учреждений ?



Уважение логическому человеку !!!



Уважение логическому человеку !!!

а наблюдается переполнение инфекционных отделений? а наблюдается переполнение инфекционных отделений?

Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной! Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной! antey1969 1

Повідомлень: 9627 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1107 раз. Подякували: 2555 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:33 yama написав: artlife vladislavlvov Волнуешься за себя и близких?

Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен

Вы уже застраховались ? Волнуешься за себя и близких?Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен

Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют.

Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.



По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками. Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют.Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками. safonovstanislav Повідомлень: 2681 З нами з: 10.05.14 Подякував: 184 раз. Подякували: 406 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 22:43 Интересный обзор без ответов на порой дурацкие вопросы. К сожалению, длинновато. Понравились последние 2 минуты о бандитах в ЮАР. Оказалось, что эти "дикие" люди умнее наших.





P.s. Там, кстати, и об инфекционках, которые сохранились, в основном, именно у нас, в бывшем "совке". И которые Супрун хотела урезать/ликвидировать (?), по-видимому, по образцу "цивилизованных стран". Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 24 кві, 2020 23:14, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4459 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:06 antey1969 написав: juristkostya написав: а наблюдается переполнение инфекционных отделений? а наблюдается переполнение инфекционных отделений?

Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной! Гм... инфекционки в этом году планировали закрыть нафиг вместе с туб- и психдиспансерами. Коек сейчас хватает по причине того, что из больниц выперли к черту всех плановых пациентов. Язвы, сердце, стенозы - это же все фигня, дома лечите чайком с малиной!

и всё же: какой процент инфекционных отделений сейчас загружен? и всё же: какой процент инфекционных отделений сейчас загружен? juristkostya Повідомлень: 2733 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 824 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:08 Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4459 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:19 yama написав: ...............

Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке Пока все живы и здоровы Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...

........

Какая в ... эпидемия ? ...............Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянкеПока все живы и здоровыХотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...........Какая в ... эпидемия

Вы молодец.

Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться. Вы молодец.Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4459 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:22 ЛАД написав: yama написав: ...............

Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке Пока все живы и здоровы Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...

........

Какая в ... эпидемия ? ...............Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянкеПока все живы и здоровыХотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...........Какая в ... эпидемия

Вы молодец.

Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться. Вы молодец.Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться.

Человек боится чипизации и слежки куда сходить? Он и без пандемии оглядывался 25000 раз и выходя каждый раз менял маршрут ))) Человек боится чипизации и слежки куда сходить? Он и без пандемии оглядывался 25000 раз и выходя каждый раз менял маршрут ))) stm

Повідомлень: 2252 З нами з: 04.03.15 Подякував: 61 раз. Подякували: 388 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:23 vladislavlvov написав: «Приехали и встали тридцатыми»

В Петербурге машины скорой помощи с пациентами по 7–8 часов ждут перед приемными покоями больниц. И это еще далеко не пик эпидемии/

https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... red-vstali



ps/ в эрефии регионы начинают загибаться.. а разницы между Украиной и там 10 дней карантина.. Мы вовремя его включили... Нет у нас скорых в очереди...

Хоть в этом подсуетились..



модераторы у вас лежит вставка фото.. делайте что то.. «Приехали и встали тридцатыми»В Петербурге машины скорой помощи с пациентами по 7–8 часов ждут перед приемными покоями больниц. И это еще далеко не пик эпидемии/ps/ в эрефии регионы начинают загибаться.. а разницы между Украиной и там 10 дней карантина.. Мы вовремя его включили... Нет у нас скорых в очереди...Хоть в этом подсуетились..модераторы у вас лежит вставка фото.. делайте что то..

Статистика показывает, что в РФ заражено 68622. У нас даже тестов столько не сделали еще... Статистика показывает, что в РФ заражено 68622. У нас даже тестов столько не сделали еще... fler

Повідомлень: 1337 З нами з: 07.08.09 Подякував: 378 раз. Подякували: 421 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10621063106410651066> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1547510

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41