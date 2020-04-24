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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1063106410651066>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:41

  ЛАД написав:
  yama написав:...............
Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке :oops: Пока все живы и здоровы :mrgreen: Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...
........
Какая в ... эпидемия ?

Вы молодец.
Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться.
при сохранении моей нынешней зарплаты могу легко , но вакансий не видел и это временный заработок , а если бы на постоянку то это будет проще чем моя нынешняя работа, я бы пошел
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:49

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:...............
Лично моя позиция предельно ясна с первых дней , "маску" ношу только для фикции в супермаркетах и то не маску , а тоооненькую балаклаву . На работе в постоянном тесном контакте 20 человек бухаем через день на брудерншафт у родственников некоторых сотрудников ( вчера писал) уже диагностировали без симптомно перенесенную корону ( уже писал об этом) . Дышим другна дружку всматриваясь в один монитор иногда путаем бокалы на пянке :oops: Пока все живы и здоровы :mrgreen: Хотя да некоторые тоже пугаються когда слушают по радио ООООО уже 500+ или сколько там ? Меня на ржачку пробивает ...
........
Какая в ... эпидемия ?

Вы молодец.
Но тут уже предлагали - сходите в больницу и хотя бы поухаживайте за коронавирусными больными. Даже не предлагаю с ними целоваться.
при сохранении моей нынешней зарплаты могу легко , но вакансий не видел и это временный заработок , а если бы на постоянку то это будет проще чем моя нынешняя работа, я бы пошел

Сходите на недельку волонтёром.
Думаю, в любой больнице Вам не откажут.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:51

  safonovstanislav написав:
  yama написав:artlife vladislavlvov Волнуешься за себя и близких?
Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен
Вы уже застраховались ?

Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют.
Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.

По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками.

ну можно рискнуть 450 грн не такая большая сума , да и потом можно в суд подать за 700 грн если не выплатят старховку . Это я к тому также написал что старховая компания оценивает шанс попадения вас в больницу как 1 к ХХ ХХХ (надо поднять записи и вспомнить во сколько раз они сами перестраховываются обычно то ли в три то ли в четыре раза) что согласитесь не много и пробудите вы там не долго иначе бы страховка не стоила 450 грн - цена двух масок FFP1 или даже одной FFP3 :roll: даже по одной маске в день 10 грн на 18 дней ( остаток карантина) 180 грн , а по две маски в день уже 360 грн если менять каждых два часа как по инструкции.
Я думаю что выплатят по инсайду из одного из банков рекламная компания на этом ресурсе стоит несколько млн. грн (запамятовал точно сколько то ли 30 млн , но я от цифры офигел, начальник отдела маркетинга банка говорила) сколько банков тут рекламируется ? так что деньги есть не переживайте :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:07

  ЛАД написав:Сходите на недельку волонтёром.
Думаю, в любой больнице Вам не откажут.

1) волонтером нет так как капитал еще свой не заработал
2) был в больницах в качестве проведывающего и сам лежал во львовской областной инфекционной больнице прошлым летом во время пика отравлений, наплыв был как раз - волентеров не видел да и зачем они нужны не понятно , капельницы ставить и уколы в вену делать не доверят , утки при мне в соседних боксах никто не выносил не было за неделю полторы там лежачих которые сами не доходили в основном большинство было с отравлениями сами добегали
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:11

  stm написав:Человек боится чипизации и слежки куда сходить? Он и без пандемии оглядывался 25000 раз и выходя каждый раз менял маршрут )))
смарфон сменил на кнопочный, интернет только через VPN но вот рожу свою свечу на весь интернет в подписи :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWR2R6SNnd4 а вам что больше нравиться швабра или что-то другое ?
Прошу распространить, лайк дизлайк подписка и злобный комментарий приветствуются .
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:23

  freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.


абберации
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:27

  fler написав:
  vladislavlvov написав:«Приехали и встали тридцатыми»
В Петербурге машины скорой помощи с пациентами по 7–8 часов ждут перед приемными покоями больниц. И это еще далеко не пик эпидемии/
https://novayagazeta.ru/articles/2020/0 ... red-vstali

ps/ в эрефии регионы начинают загибаться.. а разницы между Украиной и там 10 дней карантина.. Мы вовремя его включили... Нет у нас скорых в очереди...
Хоть в этом подсуетились..

модераторы у вас лежит вставка фото.. делайте что то..

Статистика показывает, что в РФ заражено 68622. У нас даже тестов столько не сделали еще...

На 1 млн. человек (случаи/смерти/тесты):
РФ - 470/4/17.474;
Беларусь - 928/7/13.845;
Украина - 175/4/1778.
При этом серьёзных и критических случаев, соответственно, 2300, 92, 45.
При таких цифрах возникают сомнения, что понятие серьёзного и критического случаев в наших странах одинаковое. Может, поэтому там и очереди.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 00:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

88% попавших на вентилятор обречены.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... KY2c6pIXkc
It takes little for me to say
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 01:08

Шмыгаль представил план выхода из карантина: детали - https://www.unn.com.ua/ru/news/1865744-shmigal-predstaviv-plan-vikhodu-z-karantinu-detali.
На мой взгляд, часть требований, скажем мягко, бредовые, например:
Второй этап- это уменьшение случаев. Разгрузка медицинской системы.

В течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране ежедневно снижается, ежедневное количество лиц, выздоровели, остается прежним или растет.

Это случайные величины и вероятность того, что они изменяются только в одну сторону, да ещё и 2 переменных вместе, стремится к 0.
Или опять неграмотность журналистов,или в правительстве нет ни одного человека, знающего математику в объеме, превышающем арифметику для начальных классов.
Если второе, то грустно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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