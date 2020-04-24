Додано: П'ят 24 кві, 2020 23:51

safonovstanislav написав: yama написав: artlife vladislavlvov Волнуешься за себя и близких?

Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен

Вы уже застраховались ? Волнуешься за себя и близких?Страхование от коронавируса от 150 грн до 450 грн за 6 месяцев. Выплата при COVID-19 до 50 тысяч гривен

Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют.

Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.



По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками. Не переживайте за страховые, они не прогорят, даже если все застрахуются и сразу же заболеют.Тут секрет в том, что заплатить 150-450 грн нужно сразу и гарантированно. А, вот, что вы получите страховую выплату, при наступлении страхового случая, никто вам гарантировать не может.По интернету гуляет развод. На ваше имя пришёл перевод на 100 000 грн, для его получения, оплатите комиссию 0.1%, всего 100 грн. Так и со страховками.

ну можно рискнуть 450 грн не такая большая сума , да и потом можно в суд подать за 700 грн если не выплатят старховку . Это я к тому также написал что старховая компания оценивает шанс попадения вас в больницу как 1 к ХХ ХХХ (надо поднять записи и вспомнить во сколько раз они сами перестраховываются обычно то ли в три то ли в четыре раза) что согласитесь не много и пробудите вы там не долго иначе бы страховка не стоила 450 грн - цена двух масок FFP1 или даже одной FFP3даже по одной маске в день 10 грн на 18 дней ( остаток карантина) 180 грн , а по две маски в день уже 360 грн если менять каждых два часа как по инструкции.Я думаю что выплатят по инсайду из одного из банков рекламная компания на этом ресурсе стоит(запамятовал точно сколько то ли 30 млн , но я от цифры офигел, начальник отдела маркетинга банка говорила) сколько банков тут рекламируется ? так что деньги есть не переживайте