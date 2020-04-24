freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.
А есть ссыль? Посмотреть бы еще январь-февраль. Каждый год именно в этот период растет смертность, и именно на 25%,черт возьми. Причина понятна - сезонные ОРВИ. Но в Италии этой зимой привычного зимнего пика не было. Предположу, что во Франции нечто схожее - зима была теплой по всей Европе, даже всему Северному полушарию
Во Франции число смертей, зарегистрированных в период с 1 марта по 13 апреля, выше, чем в те же периоды в 2019 или 2018 годах: 93 839 против 75 100 в 2019 году и 83 108 в 2018 году, согласно предварительным данным, публикуемым каждую пятницу INSEE. Это на 25% больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% по сравнению с 2018 годом. ..... Регионы, в наибольшей степени затронутые эпидемией коронавируса, остаются в регионах с наибольшим увеличением смертности по сравнению с прошлым годом: Иль-де-Франс (+ 91%), Великий Восток (+ 61%), Бургундия. Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24% каждая). В трех департаментах умерло как минимум в два раза больше, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дени и Верхний Сен-де (+ 128%).
Там есть график и карта распределения по департаментам. По сравнению с 2018 ( тоже эпидемия? Гриппа?) увеличение не чересчур сильное. За 44 дня в 2018 получается в среднем 1889 смертей в день, сейчас 2133 смерти, т.е. на 244 больше. Или на 10.732 больше за весь период. По отношению к 2019 увеличение на 426 в день или на 18789 больше за весь период. При этом на сегодня Франция показывает 22.245 смерти от короны, а с 14 апреля по сегодня - 7.278, т.е. на 13 апреля цифра была 14.967 - даже меньше разницы с 2019, но больше, чем с 2018. Могу предположить, что умерло меньше от гриппа, чем в 2018, зато прибавилось от короны. Интересно было бы увидеть цифры по сегодняшний день. По идее разница должна быть ещё больше, т.к. смертей за время с 14.04 по 24.04 от короны стало больше. За эти 11 дней в среднем получилось 662 в день, а за 44 дня с 01.03 по 13.04 было в 2 раза меньше - 340.