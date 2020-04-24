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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1063106410651066

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
20
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
42
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
6
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
31
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
34
Всього голосів : 194
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 01:09

  freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.


А есть ссыль? Посмотреть бы еще январь-февраль. Каждый год именно в этот период растет смертность, и именно на 25%,черт возьми. Причина понятна - сезонные ОРВИ. Но в Италии этой зимой привычного зимнего пика не было. Предположу, что во Франции нечто схожее - зима была теплой по всей Европе, даже всему Северному полушарию
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 02:20

  zРадио написав:
  freeze написав:Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.


А есть ссыль? ....

Я нашел такое - https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/24/7109168/. Там ссылка на Фигаро, но не конкретная, а на газету. Нашёл https://www.lefigaro.fr/sciences/2020/04/24/01008-20200424LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-covid-19-bilan-France-Etats-Unis-restaurants-hotels-aides.php (не знаю, как дать аккуратную ссылку, получается на ленту новостей, надо прокручивать до "Вчера в 4:13 вечера", цитата в гуглопереводе):
Во Франции число смертей, зарегистрированных в период с 1 марта по 13 апреля, выше, чем в те же периоды в 2019 или 2018 годах: 93 839 против 75 100 в 2019 году и 83 108 в 2018 году, согласно предварительным данным, публикуемым каждую пятницу INSEE. Это на 25% больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% по сравнению с 2018 годом.
.....
Регионы, в наибольшей степени затронутые эпидемией коронавируса, остаются в регионах с наибольшим увеличением смертности по сравнению с прошлым годом: Иль-де-Франс (+ 91%), Великий Восток (+ 61%), Бургундия. Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24% каждая). В трех департаментах умерло как минимум в два раза больше, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дени и Верхний Сен-де (+ 128%).

Там есть график и карта распределения по департаментам.
По сравнению с 2018 ( тоже эпидемия? Гриппа?) увеличение не чересчур сильное. За 44 дня в 2018 получается в среднем 1889 смертей в день, сейчас 2133 смерти, т.е. на 244 больше. Или на 10.732 больше за весь период.
По отношению к 2019 увеличение на 426 в день или на 18789 больше за весь период.
При этом на сегодня Франция показывает 22.245 смерти от короны, а с 14 апреля по сегодня - 7.278, т.е. на 13 апреля цифра была 14.967 - даже меньше разницы с 2019, но больше, чем с 2018.
Могу предположить, что умерло меньше от гриппа, чем в 2018, зато прибавилось от короны.
Интересно было бы увидеть цифры по сегодняшний день. По идее разница должна быть ещё больше, т.к. смертей за время с 14.04 по 24.04 от короны стало больше.
За эти 11 дней в среднем получилось 662 в день, а за 44 дня с 01.03 по 13.04 было в 2 раза меньше - 340.

P.s. Обратил внимание, в Фигаро есть ссылка на https://www.insee.fr/fr/information/4470857. Там больше данных, в т.ч., вроде есть и 01.01. Посмотрю уже днём.
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