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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1063106410651066 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 194 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 20 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 42 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 6 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 31 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 34 Всього голосів : 194 Додано: Суб 25 кві, 2020 01:09 freeze написав: Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее. Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.



А есть ссыль? Посмотреть бы еще январь-февраль. Каждый год именно в этот период растет смертность, и именно на 25%,черт возьми. Причина понятна - сезонные ОРВИ. Но в Италии этой зимой привычного зимнего пика не было. Предположу, что во Франции нечто схожее - зима была теплой по всей Европе, даже всему Северному полушарию А есть ссыль? Посмотреть бы еще январь-февраль. Каждый год именно в этот период растет смертность, и именно на 25%,черт возьми. Причина понятна - сезонные ОРВИ. Но в Италии этой зимой привычного зимнего пика не было. Предположу, что во Франции нечто схожее - зима была теплой по всей Европе, даже всему Северному полушарию zРадио

Повідомлень: 5389 З нами з: 02.05.18 Подякував: 971 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 кві, 2020 02:20 zРадио написав: freeze написав: Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее. Смертность во Франции на отрезке с 1 марта по 13 апреля, совпавшем со вспышкой коронавируса, увеличилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Франции, за данный период в 2020 году скончались 93 839 человек по сравнению с 75 100 годом ранее.



А есть ссыль? .... А есть ссыль? ....

Я нашел такое - https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/04/24/7109168/ . Там ссылка на Фигаро, но не конкретная, а на газету. Нашёл https://www.lefigaro.fr/sciences/2020/04/24/01008-20200424LIVWWW00001-en-direct-coronavirus-covid-19-bilan-France-Etats-Unis-restaurants-hotels-aides.php (не знаю, как дать аккуратную ссылку, получается на ленту новостей, надо прокручивать до "Вчера в 4:13 вечера", цитата в гуглопереводе):

Во Франции число смертей, зарегистрированных в период с 1 марта по 13 апреля, выше, чем в те же периоды в 2019 или 2018 годах: 93 839 против 75 100 в 2019 году и 83 108 в 2018 году, согласно предварительным данным, публикуемым каждую пятницу INSEE. Это на 25% больше смертей, чем за аналогичный период прошлого года, и на 13% по сравнению с 2018 годом.

.....

Регионы, в наибольшей степени затронутые эпидемией коронавируса, остаются в регионах с наибольшим увеличением смертности по сравнению с прошлым годом: Иль-де-Франс (+ 91%), Великий Восток (+ 61%), Бургундия. Франш-Конте и О-де-Франс (+ 24% каждая). В трех департаментах умерло как минимум в два раза больше, чем в прошлом году: Верхний Рейн (+ 144%), Сен-Сен-Дени и Верхний Сен-де (+ 128%).

Там есть график и карта распределения по департаментам.

По сравнению с 2018 ( тоже эпидемия? Гриппа?) увеличение не чересчур сильное. За 44 дня в 2018 получается в среднем 1889 смертей в день, сейчас 2133 смерти, т.е. на 244 больше. Или на 10.732 больше за весь период.

По отношению к 2019 увеличение на 426 в день или на 18789 больше за весь период.

При этом на сегодня Франция показывает 22.245 смерти от короны, а с 14 апреля по сегодня - 7.278, т.е. на 13 апреля цифра была 14.967 - даже меньше разницы с 2019, но больше, чем с 2018.

Могу предположить, что умерло меньше от гриппа, чем в 2018, зато прибавилось от короны.

Интересно было бы увидеть цифры по сегодняшний день. По идее разница должна быть ещё больше, т.к. смертей за время с 14.04 по 24.04 от короны стало больше.

За эти 11 дней в среднем получилось 662 в день, а за 44 дня с 01.03 по 13.04 было в 2 раза меньше - 340.



P.s. Обратил внимание, в Фигаро есть ссылка на https://www.insee.fr/fr/information/4470857 . Там больше данных, в т.ч., вроде есть и 01.01. Посмотрю уже днём. Я нашел такое -. Там ссылка на Фигаро, но не конкретная, а на газету. Нашёл(не знаю, как дать аккуратную ссылку, получается на ленту новостей, надо прокручивать до "Вчера в 4:13 вечера", цитата в гуглопереводе):Там есть график и карта распределения по департаментам.По сравнению с 2018 ( тоже эпидемия? Гриппа?) увеличение не чересчур сильное. За 44 дня в 2018 получается в среднем 1889 смертей в день, сейчас 2133 смерти, т.е. на 244 больше. Или на 10.732 больше за весь период.По отношению к 2019 увеличение на 426 в день или на 18789 больше за весь период.При этом на сегодня Франция показывает 22.245 смерти от короны, а с 14 апреля по сегодня - 7.278, т.е. на 13 апреля цифра была 14.967 - даже меньше разницы с 2019, но больше, чем с 2018.Могу предположить, что умерло меньше от гриппа, чем в 2018, зато прибавилось от короны.Интересно было бы увидеть цифры по сегодняшний день. По идее разница должна быть ещё больше, т.к. смертей за время с 14.04 по 24.04 от короны стало больше.За эти 11 дней в среднем получилось 662 в день, а за 44 дня с 01.03 по 13.04 было в 2 раза меньше - 340.P.s. Обратил внимание, в Фигаро есть ссылка на. Там больше данных, в т.ч., вроде есть и 01.01. Посмотрю уже днём. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16262 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4459 раз. Подякували: 4122 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1063106410651066 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6921 1547510

ЛОБ П'ят 24 кві, 2020 20:41